“Me cansé de vivir en el miedo”: alcaldesa de Calamar sobre polémica filtración de llamada

La W conoció un polémico audio de una llamada telefónica en la que se escucha a la alcaldesa de Calamar, Yelitza Castellar, insultar a un hombre que al parecer hizo algunos proyectos en el corregimiento de BarrancaVieja, a orillas del Río Magdalena y que estaba reclamando su pago.

“Si no me respeta yo mucho menos (…) imperio no tiene, aquí nadie es marica, ni es huevón (...) lo que a ti te falta de chácaras yo lo tengo de chucha para que tú sepas”, se escucha a Castellar en la llamada.

En entrevista con La W, la alcaldesa de Calamar, Yelitza Castellar, aseguró que la llamada se sacó de contexto y que, en realidad, no sostenía una llamada con un contratista o un trabajador de la Alcaldía, sino con una persona que la quería sobornar.

“Se viraliza lo que destruye a la mujer (…) el señor Lancaster Miguel De Ángel Polo, quien es conocido en su época como el ‘Caco’, y quién tuvo vínculos hace un tiempo con estructuras del paramilitarismo en Calamar, cree que puede pasar por el mundo intimidando a los demás y que todos estamos a su disposición para recibir lo que él nos quiera dar. Él me quiere someter a pagar lo que él dice que le debo y que, además, no tengo ninguna vinculación contractual con él. Está inhabilitado por procesos judiciales”, señaló.

La alcaldesa señaló que sus palabras fueron producto de la determinación y valor que tuvo en el momento.

“A mí me tocó responder no como alcaldesa, sino como una mujer que se cansó de vivir en el miedo y logró superarlo. Voy a tomar todas las medidas legales porque no sé cuál es la consecuencia de lo que pueda pasar. Estamos en un municipio en donde se permiten muchas cosas. Él tiene varios procesos jurídicos pendientes”, dijo.

Más detalles en la siguiente entrevista: