Invierta en el exterior: encuentre elegancia y comodidad en un sector exclusivo de Miami

Colombia

Uno de los sueños de múltiples personas alrededor del mundo es vivir en el corazón de Miami; pues es una ciudad que ofrece un estilo de vida único y múltiples experiencias para sus residentes y visitantes.

En ese sentido, precisamente en uno de los sectores más exclusivos de esta ciudad está ubicado el proyecto inmobiliario Cipriani Residences Miami, que recientemente ha presentado múltiples oportunidades para que los colombianos puedan invertir en el proyecto y hacer realidad sus sueños con opciones desde los 1.7 millones de dólares.

¿Cuáles son las características de Cipriani Residences Miami?

Dentro de las principales características del proyecto, se encuentran:

- El ambiente de Cipriani Residences Miami personifica el estilo atemporal y el espíritu y el servicio italiano, por los que la marca Cipriani es tan venerada.

- Tendrá 80 pisos, que proyectarán sofisticación y lujo, así como interiores elegantes y contemporáneos, diseñados por 1508 London.

- Cuenta con un restaurante Cipriani exclusivo para residentes.

- Tendrá personal de servicio disponible las 24 horas, capacitado por Cipriani.

- Los servicios de comedor se extenderán a la terraza del complejo, donde los residentes podrán disfrutar de un ‘Bellini’ en la terraza o relajarse en las cabañas junto a las piscinas.

- Tendrá un gimnasio totalmente equipado de última generación, sala de spinning, un spa holístico, baño de hielo y sauna.

- Los residentes que deseen espacio para deportes y competencia podrán visitar el simulador de golf, la cancha de pickleball y la sala de proyecciones.

- Contará con una biblioteca, salón, parque privado elevado para perros, una sala de juegos para niños y servicios a la carta como cuidado de plantas, mantenimiento cuando están fuera de casa, aseo y paseo de mascotas, transporte en limusina de lujo dentro de un radio de tres millas, tratamientos de spa en la residencia, entrenamiento personal y más servicios.

Además, este proyecto inmobiliario presentó recientemente la Colección Canaletto en Cipriani Residences Miami, un conjunto exclusivo de 68 residencias y 6 penthouses de lujo, que se ubicarán en los 18 pisos superiores de la torre y que cuentan con características exclusivas y una experiencia boutique para los residentes, que incluye las vistas panorámicas que se extienden desde el horizonte de la ciudad de Miami hasta la bahía y hacia Miami Beach, el acceso prioritario al speakeasy privado, espacios de comedor de la torre, servicios exclusivos de conserjería global, entrada directa por elevador, entre otras características que priorizan la privacidad.

Al respecto, se pronunció Camilo Miguel Jr., CEO y Fundador de Mast Capital: “Estamos encantados de presentar la Colección Canaletto, un número exclusivo de hogares en la cima del edificio, que ofrecen la máxima privacidad, vistas inspiradoras y paquetes de muebles diseñados por 1508 para crear una experiencia de vida única. El lujo de vivir en un edificio de este calibre, junto con los acabados exclusivos, servicios y conserjería ofrecidos, hacen de esta colección única las residencias más aspiracionales en el área de Brickell”, destacó.

¿Dónde está ubicado el proyecto?

Este proyecto exclusivo está ubicado en la entrada del vibrante vecindario de Brickell en Miami, lo que representa una localización exclusiva y estratégica para llevar un estilo de vida ideal.

De esta manera, al estar ubicado en el distrito financiero de la ciudad, al lado de la bahía de Biscayne, permite a los residentes vivir a poca distancia de los principales atractivos del vecindario: desde tiendas y experiencias gastronómicas en Brickell City Centre y Mary Brickell Village, hasta el parque lineal Underline y Simpson Park. Así también, se encuentra cerca de instituciones culturales y deportivas como el Pérez Art Museum Miami (PAMM), el Phillip and Patricia Frost Museum of Science, el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts y el Kaseya Arena.

¿Cómo solicitar una asesoría personalizada?

¡Es hora de invertir! Para contactar a los asesores inmobiliarios de Cipriani Residences Miami, lo puede hacer dejando sus datos en el sitio web del proyecto, al que puede acceder dando clic aquí.

A su vez, puede visitar su galería de ventas, ubicada en la dirección 1421 South Miami Avenue. Miami, FL 33131, y contactarlos a través de sus canales oficiales, ya sea en su cuenta de Instagram en la que se encuentran como @CiprianiResidencesMiami, en su correo electrónico info@ciprianiresidencesmiami.com o comunicándose al teléfono +1 786 687 2232.