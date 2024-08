Corte Suprema confirmó condena contra capitán por caso Arango Bacci

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el capitán de navío que participó en el montaje contra el almirante Gabriel Arango Bacci. Se trata de Néstor Alfonso Segura Mora, quien recibió el beneficio de prisión domiciliaria para cumplir la sentencia.

El alto tribunal dejó en firme la decisión que lo condenó 4 años de prisión, 200 salarios mínimos y la separación absoluta de la fuerza pública por 5 años.

La apelación ante la Corte sostuvo que el Tribunal Superior Militar y Policial tergiversó el documento denominado, ‘Análisis operación ARC Almirante Padilla 21 a 23 de enero de 2002′ que fue anexado, junto con otros trece documentos, al oficio suscrito por el almirante Guillermo Barrera Hurtado el 11 de octubre de 2008, mediante el cual dio respuesta al requerimiento realizado por la Fiscalía General de la Nación en el proceso que se adelantaba contra el almirante Arango Bacci, el cual solicitaba información.

También que fue a partir de dicho documento que la Fiscalía acusó al capitán Segura Mora por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, según la apelación, se hizo de manera contradictoria porque para el mismo Tribunal:

El procesado no tenía la experiencia ni los conocimientos técnicos para poder elaborarlo. El documento no cumplía con losrequisitos para ser considerado como un análisis operacional. Las situaciones que fueron plasmadas en el documento se enmarcan en el criterio de una hipótesis.

Sin embargo, la Corte revisó los documentos y consideró que el Tribunal no tergiversó el contenido del documento, sino que al apreciarlo, concluyó que contiene aspectos que no pueden ser considerados como una hipótesis, tal y como lo pretendió la defensa.

Y si bien dijo que no estaba elaborado con los requisitos técnicos que un análisis de este tipo debe contener, porque se probó que el capitán Segura no contaba con la formación naval requerida para hacerlo, concluyó que la denominación que se le dio y la forma en que fue presentado, cumplió con la finalidad pretendida de inducir a la Fiscalía a tomar decisiones que afectarían al almirante Arango Bacci.

Para la Corte, la defensa de Segura se encargó de cuestionar la valoración del documento, se limitó a señalar que no existe prueba sobre la materialidad de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Pero indicó que más allá de los argumentos de la defensa, Segura lo que hizo para afianzar el contenido del análisis operacional, fue anexar unas gráficas basadas en Google Earth –no en las cartas de navegación de la Armada—,en las que ubicó la posición de la fragata ARC Almirante Padilla y las naves que, según el informe apoyarían las actividades de narcotráfico suministrándoles combustible.

Como lo indicó el Tribunal, las gráficas permiten a cualquier persona deducir que existió una distancia considerable entre la fragata de la Armada y las naves sospechosas, “dejando en el aire la idea clara que las acciones desplegadas por el Contralmirante Atango permitieron la consolidación de una operación sin resultados positivos contra el narcotráfico”, dice el alto tribunal.

Por lo que finamente, para la Corte, el análisis permite concluir, como lo hizo el Tribunal, de un parte, que el capitán Segura no hizo un resumen de los documentos al elaborar el ‘Análisis operación ARC Almirante Padilla 21 a 23 de enero de 2002′, como lo sostuvo su defensa y de otra, que su actuar fue doloso, pues no solo consignó en el análisis información contraria a la realidad, sino que, además, omitió incluir el propósito que tenía el almirante Arango Bacci al ordenar zarpar la fragata, cual era, se reitera, interceptar una lancha GO FAST procedente de Santa Marta.

Entonces:

“No hay duda que el capitán Segura actuó de manera dolosa, pues no sólo elaboró la documentación orientada a afectar los intereses del almirante Arango Bacci, sino que también ratificó su contenido en la declaración que rindió ante la Fiscalía el 21 de mayo de 2008, en el proceso que se seguía su contra.

Además, en este acto procesal señaló que su experiencia profesional le permitía realizar el ejercicio analítico operativo que hizo”, dijo el alto tribunal.

