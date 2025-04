Barranquilla: víctimas del caso Villa Country demandarían al Estado por posible prescripción

Barranquilla

Las víctimas del caso del Centro Comercial Villa Country alertaron sobre el posible riesgo de prescripción del proceso contra Leo Eisenband, en el que arrendatarios del complejo ubicado en el norte de Barranquilla, fueron desalojados de manera arbitraria de sus locales.

El proceso contra Eisenband se generó por los presuntos delitos de “peculado por apropiación en cuantía superior a 50 S.M.L.M.V, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y enriquecimiento ilícito en calidad de coautor impropio”, relacionados con la supuesta compra del centro comercial a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE.

De acuerdo con la Fiscalía, Eisenband supuestamente compró el centro comercial Villa Country en Barranquilla al exfiscal y depositario de la DNE, Camilo Bula, por $18.362 millones de pesos, una cifra que sería menor al precio real.

Según las declaradas víctimas del caso, no se han realizado audiencias en año y medio, lo que ha imposibilitado que se avance en el proceso, generando una posible prescripción del mismo.

Ante la situación, han advertido que interpondrán una demanda contra el Estado por los perjuicios que ha provocado la inacción en el caso.

En ese sentido, Campo Elías Rincón, una de las víctimas indicó que, la audiencia preparatoria no se ha podido realizar, y que, en un año y medio se han realizado 7 audiencias fallidas.

“Todas las personas que intervenimos hicimos precisamente la salvedad del riesgo que puede haber en la prescripción de los delitos”, aseguró.

Asimismo, indicó que, en medio de la última diligencia que tuvo lugar en febrero de 2025, la Procuraduría y la representación de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, se pronunciaron fuertemente sobre las dilaciones que se han registrado a lo largo del caso.

Rincón también mencionó que, en el evento en el que se prescriba el delito, la Nación podría estar inmersa en demandas de más de $1 billón de pesos.

“Yo manifesté que, en el evento en que se prescriban los delitos, la Nación podría estar inmersa en grandes demandas porque estas son empresas muy grandes”, detalló.

Por otro lado, la declarada víctima recordó que, en Barranquilla son tres las denuncias por “almacenes que se desaparecieron”, que permanecen paralizadas.

“Desafortunadamente, en la ciudad de Barranquilla no se ha podido avanzar ni si quiera en la imputación de cargos. Las investigaciones están paralizadas, ha sido difícil la comunicación con los señores de la Fiscalía, hemos intentado, hacemos todas las gestiones posibles y no ha sido fácil. Llevamos casi 12 años en esta situación tratando de impulsar y las cosas no avanzan”, indicó.