¿Ernesto Samper cargaba una cápsula de cianuro por si era capturado? Esto respondió

En medio de una conferencia para conmemorar los 30 años del comienzo del gobierno del expresidente Ernesto Samper (1994 – 1998), el exmandatario se pronunció sobre un rumor que ha rodeado su carrera política desde hace décadas: que llevaba una cápsula de cianuro en su bolsillo para quitarse la vida en caso de ser detenido por Estados Unidos.

Este rumor se desató en 1996, en pleno Proceso 8.000, durante un viaje de Samper a los Estados Unidos en el que temía ser capturado por la DEA (Administración de Control de Drogas, en inglés: Drug Enforcement Administration), en desarrollo de operaciones contra el narcotráfico por parte de las autoridades de este país. Además, al exmandatario le habían retirado la visa de este país, si bien viajó con pasaporte oficial diplomático.

En respuesta, Samper sostuvo: “Es cierto que yo andaba con una pastilla de cianuro”.

En ese sentido, el exmandatario aclaró que este suceso ocurrió cuando se dirigía a la ciudad de Nueva York, a la Asamblea General de la ONU, “a denunciar lo que me estaban haciendo, porque el tratamiento que me dieron los norteamericanos fue absolutamente injusto”.

Así, el exmandatario reiteró que su problema con el gobierno de este país es que “yo era inocente”.

De esta forma, Samper dio detalles sobre el por qué de la píldora de cianuro en su bolsillo: “No sé si ellos (los estadounidenses), pero sí con su complicidad, me metieron droga en el avión y ahí me di cuenta de lo que me podían hacer. Le dije a mi médico que yo no me iba a dejar coger vivo, que me preparara algo”.

De este modo, indicó que fue un “viaje de pesadilla” para él, pues tuvo que llegar a esos extremos.

En su relato, el expresidente Samper lanzó una aguda crítica al también expresidente Andrés Pastrana, quien fue su sucesor en el cargo: “El médico dijo que debía prepararme una pastilla especial. Le dije que me la trajera y respondió que no era tan sencillo, porque si me daba la dosis incorrecta, podía quedar como Pastrana”.