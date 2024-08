La psicóloga Daniela Benítez habló en Salud y Algo Más de W Radio sobre la pérdida de deseo sexual entre las parejas que ya llevan mucho tiempo o simplemente un síntoma de monotonía.

Frente al tema, la psicóloga afirmó que esto “depende también de muchos factores. Hay parejas que llevan mucho tiempo de casados o que tienen 50 años y logran sostener ese deseo sexual”.

Según Benítez, “muchas veces se debe a el tema de la edad, pues va cambiando como nuestra nuestra parte hormonal, y eso va haciendo que haya un menor deseo sexual. Pero también en la evolución de la pareja pasan varias cosas que nos van como acortando ese deseo y que hacen que se vuelva algo monótono o aburrido y que hace que las personas de la pareja pierdan ese interés”.

¿Es anormal no tener sexo con la pareja?

“Lo importante es que ambas personas de la pareja estén en acuerdo, digamos en no tener relaciones sexuales. Y usualmente lo que pasa es lo contrario, que alguna de las dos personas de la pareja no tiene deseos sexual y la otra persona se siente muy interesada por seguir teniendo este espacio de conexión”, dijo la doctora.

Y aunque afirmó que sí hace parte de las cosas importantes en una relación, reafirmó que “lo importante es que ambos miembros de la pareja estén de acuerdo con no tener esa vida sexual o con sí tenerla o incluso con el ritmo que tienen”.

Asimismo, menciona que “hay una cosa que es importantísima y es responsabilizarnos por el propio deseo. Esto significa no esperar a que la otra persona de la pareja sea quien adivine qué me gusta, cómo me gusta, sino poder ir generando yo una exploración sobre mi cuerpo. Conocer, por ejemplo, qué áreas de mi cuerpo son más sensibles”.

