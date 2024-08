“Reconocer cómo nos tratamos es el reflejo de amor propio”: Alexandra Pumarejo, escritora

La conferencista, consejera, escritora y columnista Alexandra Pumarejo pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio y entregó detalles sobre su libro ‘Reconócete, ámate y libérate’, en el que formula más de 100 preguntas y ejercicios sencillos para guiar “de manera amorosa y motivadora” a sus lectores a que, día a día, vayan “descubriendo a ese ser maravilloso” que habita dentro de cada uno.

La también creadora de contenido motivacional, empezó resaltando que hay que valorarse y amarse por existir y no por el dolor que sentimos o por las cosas negativas como el estado civil.

Asimismo, reveló que siempre aconseja escribir lo que cada persona siente, como parte de una práctica para sanar. “Escribir es sanador, se hace una catarsis, se manifiesta”.

Adentrándose a su libro, ‘Reconócete, ámate y libérate’, contó que en él dejó 108 preguntas para reconocerse, como: ¿Cómo me hablo todos los días?; ¿cómo me trato?; ¿cómo me alimento?.

Esto, según contó, sirve para iniciar a reconocerse y por ende, para empezar a amarse uno mismo.

“Las cosas que hago por mí son el reflejo del amor propio, así como también lo es la manera en la que permito que me hagan sentir”, por lo que destacó que aquí es fundamental poner límites y sacar a las personas que sabemos que no nos hacen bien.

‘Reconócete, ámate y libérate’

Reconocerse: “Cuando éramos niños necesitábamos ser vistos y amados por quienes teníamos, y la mayoría no tuvimos eso”, entonces es importante reconocer los patrones que tenemos de la niñez, hacer un trabajo del niño interior y entender por qué reaccionamos de la misma manera.

Preguntarse y saber en qué momentos no me estoy hablando bien, dónde no me estoy tratando bien. Asimismo, la escritora compartió un ejercicio que consiste en escribir a las personas que uno culpa por no ser quienes quisiéramos que fueran, y esto “es importante porque ahí entendemos que le hemos dado el poder de nosotros a otras personas”. Libérate: Liberarnos de todos los sentimientos de rabia que nos tienen atados pero que pueden cambiar, el rumbo de la vida que tiene es suya, nadie la puede cambiar.

Finalmente, dijo que pese a que “la naturaleza humano es compararse”, es necesario que se puedan revisar las redes sin importar lo que la gente suba, sin poner la pausa de ‘quiero ser esta persona’

“Las comparaciones son odiosas”, finalizó, detallando que su libro está disponible en todas las librerías del país. Además, pueden pedirlo online a través de su página www.alexandrapumarejo.com