“Este hecho no puede ni debe repetirse”: Petro tras muerte de niña indígena en Chocó

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de la niña indígena Isabella Piraza Pizario en zona rural del municipio de Istmina, departamento del Chocó, después de no poder recibir atención médica debido al paro armado del ELN.

El mandatario aseguró que estos hechos no se pueden repetir: “Dolorosa la muerte de la niña indígena Isabella Piraza Pizario en Istmina, Chocó. Su partida es un recordatorio de la realidad que viven muchas comunidades en nuestro país. Este hecho no puede ni debe repetirse”,.

Además, el presidente envió un mensaje de condolencia a la familia de la menor de edad y a la comunidad de San Cristóbal.

Ante la situación, el mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno por trabajar por las poblaciones más necesitadas del país.

“Como Gobierno, reafirmamos nuestro compromiso de proteger a los más vulnerables y trabajar incansablemente por la paz en todos los rincones de Colombia. La insensibilidad de las armas lleva a sus protagonistas al crimen de guerra”, concluyó.

Por su parte, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, exigió justicia.

“La muerte de una niña inocente en Istmina a causa de un bloqueo armado es una tragedia que no podemos tolerar. Como madre, esta pérdida me rompe el corazón. Exijo justicia para ella y que los responsables respondan por este acto inhumano. Colombia merece paz, no más víctimas de la violencia”, dijo.