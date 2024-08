Francia Márquez dijo que serie de Meghan y Harry de Netflix la motivó a invitarlos a Colombia

El príncipe Enrique (i) y Meghan (c), durante su encuentro con la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Vicepresidencia de Colombia. / Vicepresidencia de Colombia ( EFE )

Este jueves inició la visita a Colombia del príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex, para cumplir con una agenda de eventos, en su mayoría, de causa social.

En medio de una rueda de prensa, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, anfitriona de la visita, dio la bienvenida a los duques y también reveló cómo surgió la iniciativa de invitarlos a visitar Colombia.

“A Meghan y Harry los conocí a través de los medios de comunicación, pero, sobre todo, vi la serie en Netflix sobre su vida, su historia, y eso me conmovió, me motivó y me llevó a decir que Meghan es una mujer que merece venir a nuestro país y contar su historia. Su presencia, sin duda, será un fortalecimiento para tantas mujeres en el mundo”, agregó.

De igual forma, Márquez aseguró que, al igual que Meghan y la princesa Diana, ella también ha tenido que luchar con los señalamientos y con el acoso, el cual ha tomado más fuerza debido a las redes sociales.

“Yo creo que el mundo vivió la historia de la princesa Diana, el mundo vio la historia del acoso y lo doloroso que pudo haber sido para ella, y para muchas mujeres en el mundo que a veces nos exponemos a esos escenarios u ocupamos ciertos lugares”, agregó.