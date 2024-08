Mineros preocupados por sus cifras durante el segundo trimestre del año

Luego de conocerse en el informe de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del Dane que durante el segundo trimestre de 2024 el sector minero cayó un 8,1%, acumulando una disminución del 6,7% en comparación con el año anterior; la Asociación Colombiana de Mineria expuso su preocupación con las cifras reveladas y aseguró que el sector atraviesa por momentos duros.

En un breve comunicado, la ACM no dudó en señalar que gran parte la crisis del sector se debe a medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, agregando “está caída golpea a todos los renglones del sector, el carbón, minerales metálicos y no metálicos, y evidencian el efecto de las medidas dictadas por el Gobierno que están asfixiando a una industria vital para el país”.

Ante el escenario, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo que “esta disminución en la actividad minera no es casualidad si no producto de la estigmatización y señalamiento durante los dos últimos años, y de las iniciativas regulatorias que hoy existen. Leyes y decretos que alejan la inversión, generan dudas sobre la participación privada y sobre el futuro del sector. Igualmente, se debe al incremento de la inseguridad en el territorio que afecta las operaciones mineras con bloqueos y al desbordado crecimiento de la extracción ilícita. La caída no se debe a una menor demanda mundial del carbón y otros minerales”.

Seguido a esto, el gremio minero se mostró crítico con los escenarios planteados por el Gobierno y el mismo Dane, asegurando que el consumo de carbón en el mundo está creciendo, “según la Agencia Internacional de Energía (IEA), la demanda global de carbón en 2024 está creciendo un 1% frente a 2023, año que ya había marcado un récord histórico de 8.700 millones de toneladas que representa un 2,6% más que el consumo mundial del 2022″.

Finalmente, la ACM aseguró que fuera de los impactos en inversión, empleabilidad y proyectos sociales, la situación se torna alarmante teniendo en cuenta los importantes aportes que la minería hace para las finanzas del Estado y la sostenibilidad económica del país.