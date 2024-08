Chef colombiano representará al país en el World Paella Day Cup 24 en España

El chef colombo-ecuatoriano Miguel Moreno pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el concurso en el que participará representando a Colombia para cocinar la mejor paella del mundo.

Según dijo para iniciar, “emigré desde pequeño con mi madre y mis 3 hermanos, desde los 8 años, directamente a la ciudad de Valencia, España. Allí prácticamente fue donde crecí. Realicé mis estudios gastronómicos, especializado en la alta gastronomía. Por cultura de región, la paella es el plato emblemático tanto de la ciudad donde crecí y también de España.

En cuanto a la paella con la que participará, comentó que no pude revelar muchos detalles por decisión del concurso, pero adelantó que su preparación llevara suero costeño.

“La paella viene siendo el lienzo de cada país que uno va a representar, es donde tú vas a palmar tu gastronomía en medio de ese lienzo que viene siendo la paella. En este caso no puede faltar el suero costeño, además porque quedó entre las 3 mejores salsas a nivel mundial, cómo no va a estar en un mundial una salsa que nos pertenece a los colombianos”, dijo.

Cabe destacar que para el último filtro de este concurso participaron 44 cocineros de todo el mundo, y para ser seleccionados tuvieron en cuenta los 40.000 votos que se realizaron, los videos, las cartas de recomendación, la repercusión mediática y las redes sociales.

Escuche la entrevista completa a continuación: