“Acusaciones sin fundamento buscan desacreditar pruebas”: defensa de Olmedo López

José Luis Moreno, abogado del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, aseguró que ha notado “afirmaciones falsas difundidas en medios de comunicación” que quieren devaluar los chats que López le ha entregado a la Fiscalía como parte de la búsqueda de un principio de oportunidad.

Según Moreno, las declaraciones, de las que no entregó ningún tipo de detalle, manifestaban que los mensajes de WhatsApp habían sido “manipulados o editados”. La defensa del imputado por el saqueo a la Unidad rechazó “categóricamente” las alegadas insinuaciones y subrayó que los chats fueron extraídos por un peritaje riguroso.

“Es inaceptable que se intente desviar la atención del proceso judicial con acusaciones carentes de fundamento que buscan desacreditar pruebas legítimas y auténticas. Es evidente que algunos medios están siendo utilizados y engañados para difundir falsedades”, aseveró Moreno en un comunicado, y añadió que “se mantendrá firme en la defensa de la verdad”.

W Radio intentó comunicarse con Moreno para comprender a qué acusaciones, afirmaciones o publicaciones se refería, pues hasta ahora no ha entregado mayores especificaciones. Sin embargo, el defensor no respondió. En su comunicado concluyó con que no permitirá “que la verdad sea silenciada por voces que buscan confundir y desinformar”.

#NoticiaW | El abogado de Olmedo López, José Luis Moreno (@JoseMorenoCab), denunció que algunas "acusaciones carentes de fundamento", sin especificar a qué se refiere, intentan "desacreditar pruebas legítimas y auténticas" en medio del proceso penal por el saqueo a la @UNGRD pic.twitter.com/HJcFpoLcZQ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 20, 2024

La alerta del abogado José Luis Moreno llega once días antes de que siga la audiencia de la medida de aseguramiento que la Fiscalía solicitó en una guarnición militar para Olmedo López, el exsubdirector de Manejo de Desastres Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, ‘el Pastuso’. El turno de la defensa será el sábado 31 de agosto.

Además, aparece veinte días después de que el mismo equipo jurídico dio a conocer que uno de los dos teléfonos de López recibió un aparente ataque cibernético. Olmedo tenía dos celulares, y en uno, según la información que le ha entregado a la justicia, se comunicaba con varios protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad.

Entre los presuntos implicados estaban el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, o el exdirector de la Inteligencia, Carlos Ramón González, quienes participaron en una reunión el año pasado. En el encuentro, que el exdirector ha denominado “el cónclave”, se impartieron directrices para desviar contratos y plata de la UNGRD.

Las órdenes llegaron, presuntamente, de González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y se basaron en una millonaria adición presupuestal, que la Unidad había recibido luego de la aprobación del ministro Bonilla y su gestión ante el Congreso, y en la flexibilidad del régimen contractual de la entidad.

Tanto la Fiscalía, que adelanta una negociación con López y su exsubalterno Sneyder Pinilla, aparentemente encargado de entregar dinero a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, como la Corte Suprema de Justicia han escuchado al exfuncionario. Una de sus declaraciones llegó el 25 de junio en la sede del norte de Bogotá del alto tribunal.

Ese martes López acudió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que investiga a Name, Calle y al saliente presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadith Manzur. El exmilitante de izquierda le respondió al magistrado, Héctor Alarcón, quien llevaba la indagación contra Manzur hasta que la declaración de López se filtró a la prensa.

Días después, cuando el exdirector pretendió revisar el celular con el que examinaba datos y posibles pruebas en sus encuentros con las autoridades, el equipo comenzó a tener una “imagen inestable”, de acuerdo con la defensa. Luego, de un momento a otro se apagó y, una vez encendido de nuevo, no había aplicaciones descargadas ni conversaciones.

Todo se había borrado, según lo que cuenta la bancada jurídica, por lo que se cree que el episodio fue un ataque cibernético. La información que le importaba a López en su negociación con la justicia, sin embargo, pudo sobrevivir, gracias a una extracción forense, es decir, una copia espejo, de los dos celulares, aplicada por peritos.

Para Moreno, López y la defensa, se trata de un hecho “gravísimo” que se suma a un ataque armado que el abogado asegura haber recibido meses atrás. El penalista anunció, además, que denunciará ante las autoridades una presunta “campaña de desprestigio”. “Al señor Olmedo buscan silenciarlo y que no se sepa la verdad”, expresó Moreno.