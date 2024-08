Tengo la oportunidad de usar mi voz para el bien: Lucia Baez-Geller por elecciones EE.UU.

Lucia Baez-Geller, madre colombiana que gano la nominación demócrata para competir contra María Elvira Salazar en noviembre por la búsqueda de una silla en el Congreso de EE.UU., pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la votación que recibió.

Para iniciar comentó que “me postulo gracias a las personas que me han sacado adelante, tengo la oportunidad de usar mi voz para el bien, muchos lo pueden hacer y yo con mi carrera de profesora y de miembro de la junta escolar he podido ayudar a muchas personas y eso me da mucho orgullo”.

Asimismo, indicó que “no merecemos a una persona como María Elvira Salazar, que vota en contra de traer recursos a Miami y después se toma el crédito por logros que ella opuso en Washington, no necesitamos eso, necesitamos transparencia y una persona que va a luchar por nosotros”.

Por otra parte, Baez-Geller relató que está lista para trabajar en el Congreso de Estados Unidos “sin dar mentiras y vueltas”.

“Yo he estado luchando por la educación pública en la escuela y en las juntas escolares, no es un tema de partidos, es trabajar por las personas y asegurarnos que la vida de las personas mejore y debemos tener la presión financiera a las familias”, explicó.

