“El correo rebotó, no es problema mío” y las más prepotentes perlas de Francia Márquez

Preguntas que me llegan Al Oído: ¿qué pasa con la agenda social?, ¿qué tanto ha hecho en estos meses la vicepresidenta Francia Márquez?, ¿qué pasa con ese Ministerio de la igualdad? Que, por cierto, les cuento que ha ejecutado menos de 2% de su presupuesto vigente. Ese es el gran legado de la vicepresidenta.

Resultados no hay, pero prepotencia sí, Al Oído y la píldora para la memoria porque es jueves de TBT para recordar las perlas que nos ha dejado el paso de Francia Márquez por la Vicepresidencia de este país, que además muchos sí esperábamos que fuera histórica.

Arranquemos con una emblemática:

“No me importa”, eso dijo la vicepresidenta a inicios del 2023 refiriéndose a cuestionamientos de periodistas, porque según ella, las recibe porque ese es el racismo estructural en la sociedad. No porque efectivamente no haga nada.

Cómo olvidar que en la marcha del Día del Trabajo el año pasado expresó “no me da miedo decir aquí: ¡qué viva la primera línea!”. Una perla pasando por encima de las víctimas que este grupo urbano y violento dejó.

Cómo olvidar la frase que hasta nos dejó canción, por cierto, hasta ahora el mejor logro, cuando en medio de una entrevista se le preguntó por sus traslados en helicóptero en un área exclusiva del Valle del Cauca. Ahí expresó “si fuera blanca y de élite no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. De malas, pueden llorar”.

A mediados de noviembre tuvo una que celebré y fue la píldora de la sinceridad cuando expresó “esto no es vivir sabroso para mí”.

Hablaba desde la molestia por la falta de cumplimiento de las promesas de cambio hechas durante la campaña del Gobierno al cual pertenece.

Lo sorprendente fue la perla nueva en medio de un debate de control político en la Cámara de Representantes frente a la ejecución de su despacho. Según dijo la funcionaria en medio de la sesión, la información sí fue enviada oportunamente por correo electrónico a la Comisión; sin embargo, la respuesta que molestó fue

“Sí se envió, pero el correo rebotó, eso ya no es problema mío”. ¿En serio eso es una excusa?

Discúlpenme, pero cómo es posible que el Ministerio de la Igualdad no presente el presupuesto ante el Congreso porque le rebotó un correo. Señora vicepresidenta esto no es una crítica por su color de piel ni su origen, para que no empiece a cambiar las cosas, esto es porque la ejecución presupuestal del Ministerio que usted maneja es mediocre, 1.04%, es una completa vergüenza y falta de respeto sus respuestas, su prepotencia y su falta de trabajo.

Parece un chiste, pero es verdad. Aterrador la forma en la que gobiernan. Qué falta de profesionalismo y respeto por el país. Cero resultados de la vicepresidenta Francia Márquez. Cada día se superan más como gobierno en sorprendernos con tanta ineptitud. Tanto que hablaba la vicepresidenta de las deudas históricas y resulta que la verdadera deuda histórica es la que nos va a dejar el cambio, no ejecutar es igual de grave a la corrupción abierta.

Ahora sí sé porque decía que podemos llorar, créame que sí, al ver la pésima gestión. Pesar siento de quienes deben defender esto por dinero en redes, defienden lo indefendible. Cada día siento más compasión.