“Deben llegar a un acuerdo las partes”: Francia Márquez sobre Venezuela

Desde el pasado domingo 28 de julio de 2024, Venezuela fue el punto central de la agenda internacional debido a la jornada electoral que se llevó a cabo y que dejó a Nicolás Maduro como presidente reelecto tras ganar en los comicios al candidato de la oposición, Edmundo González.

En ese sentido, no ha cesado la tormenta electoral en el vecino país, y por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, diferentes personalidades diplomáticas, académicas y políticas han analizado el tema.

Es el caso de la vicepresidenta de Colombia y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que explicó su perspectiva en los micrófonos de este medio.

“Yo no me puedo meter en esa discusión, yo no sé quién ganó porque no estoy en ese país”, dijo Márquez en su primera intervención.

Además, la vicepresidenta añadió: “respeto la decisión de los pueblos. Yo creo que Venezuela internamente tiene que hacer una discusión y llegar a un acuerdo entre las partes, sobre todo priorizando el bienestar de los venezolanos”.

“Yo lo único que deseo es lo mejor para Venezuela, para el pueblo venezolano que está sufriendo, porque al final en las peleas entre los políticos se dan arriba, pero esos no son los que sufren las consecuencias. Quienes sufren las consecuencias es la gente de a pie, es la gente más vulnerable”, dijo la también ministra.

Finalmente, Márquez concluyó expresando que desea “para Venezuela, primero, que no se convierta en un país violento, una violencia interna como la que hemos tenido aquí en Colombia. Donde todos hemos perdido como sociedad. Segundo, que puedan transitar sus problemas políticos de manera democrática”, sentenció.

