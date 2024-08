Gremio del transporte del país rechaza el aumento en el precio del diésel

Tunja

Luego de que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla confirmara el aumento de $6.000 en el diésel, el cual se realizará de manera unilateral, el gremio transportador señala que este aumento va a afectar directamente en el precio de varios productos de la canasta familiar en el país.

“Va a ser una situación bien compleja toda vez que eso impacta en la economía del pequeño, mediano y del mayor transportador. Viene la debacle económica para el sector transporte y desde luego toda la economía del país porque el transporte es el que mueve y transporta la economía de todo el país”, indicó Alfonso Medrano, presidente de la Cámara Intergremial del Transporte.

De acuerdo con Alfonso Medrano, el Gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda no los quiso tener en cuenta para tomar esta decisión.

“El gobierno del presidente Gustavo Petro, con su ministro Ricardo Bonilla, no quisieron entender que no es el momento de realizar estos ajustes. No es el momento, ni la forma, ni la cuantía en la que tiene que subir el diésel. Habría que tener una reactivación económica, una mediana paz para que nosotros podamos transitar sin miedo por las carreteras de Colombia. Desde la Cámara Intergremial del Transporte hicimos todo lo posible, hicimos nuestro trabajo respetuoso, serio, técnico y no valió absolutamente de nada”, agregó Medrano.

Para Medrano, esta alza va a impactar en la economía de los transportadores en el país e indicó, además, que le pide al Gobierno nacional que investigue el homicidio de 18 conductores que se han presentado en carreteras de Colombia.

Según el ministro Ricardo Bonilla, el alza de $6.000 se realizará en tres etapas, la primera de $2.000 en los próximos días y las otras dos de $2.000 se realizará el próximo año.