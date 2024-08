¿Por qué Luz María Zapata no llegó a la Vicepresidencia de Gustavo Petro? Aquí la historia

Luz María Zapata, directora de Asocapitales, contó en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, por qué nunca llegó a la Vicepresidencia de la República en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pese a ser una de las candidatas.

Según reveló, Roy Barreras, actual embajador de Colombia en el Reino Unido, fue el intermediario.

“Fueron dos ofrecimientos a la Vicepresidencia en la misma semana. Roy llega un día a donde Juan Carlos López, exalcalde de Popayán, diciendo que estaban buscando a una mujer para ser fórmula de Gustavo Petro y fue él quien le dio mi nombre, a Roy le pareció magnífica la idea, hace la consultas y Petro dijo que me preguntaran”, dijo Zapata.

Añadiendo que luego de esto sostuvo una larga conversación con Barreras y finalmente aceptó el ofrecimiento, “dije que sí, que podían tener mi nombre en cuenta, pero hasta ahí sé yo, porque yo no estuve en las reuniones que se realizaron con el candidato Petro y no podría decir nada más.”

Pese a que no llegó al cargo, señaló que “siempre estaré dispuesta a apostarle al país, soy una gran trabajadora, una gran conocedora del país, de las regiones, así que donde me propongan cosas donde yo pueda aportar con toda mi capacidad lo haré.

Por último, señaló que nunca sabré quiénes se opusieron a su candidatura.

“En eso no avancé y no se dio, entonces dejémoslo ahí, pero fueron dos ofrecimientos. Quién sabe para el 2026 qué me depara el destino, yo creo que para el 2026 las mujeres vamos a ser muy importantes en política, vaya uno a saber si ese el problema que tienen algunos conmigo en este momento”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: