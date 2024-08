“Aquí nadie pone plazos ni ultimátums”: MinInterior a indígenas que llegaron a Bogotá

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para dialogar sobre las necesidades de estas comunidades. Sin embargo, el alto funcionario dejó claro que no se trata de aceptar exigencias, plazos ni ultimátums.

“Quiero invitarlos a que jueguen un papel protagónico en la mediación de estos conflictos. Estamos listos para conversar, para escucharlos, para tender puentes y establecer consensos”, dijo el ministro durante la instalación de la mesa de conversación.

Además de esta invitación a un diálogo abierto y constructivo, el ministro del Interior anunció que él y su equipo están preparando un recorrido integral por el departamento del Cauca para hablar con alcaldes, gobernadores y la comunidad en general.

El ministro Cristo valoró la actitud conciliadora del CRIC y subrayó que esto contrasta con la postura adoptada por las Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO).

“Celebro mucho y me alegra esa manifestación tan categórica de ustedes de mantener la vía Panamericana libre. En un Gobierno que está todo el día dialogando con las comunidades, aunque no se resuelvan todos los problemas acumulados y haya incumplimientos, no tiene ningún sentido lo que hicieron los compañeros de AISO estos días. La intransigencia de no querer siquiera sentarse a conversar es absolutamente irracional y le hace mucho daño a todo el pueblo indígena del Cauca ante el país”, concluyó Cristo.