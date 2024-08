Petro dice que no buscará la reelección para evitar una lucha que podría dejar muertos

Desde San Basilio de Palenque, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que ha generado la posibilidad de plantear la reelección en el país. El mandatario aseguró que no hace el planteamiento porque sabe que generaría una ola de violencia.

“No quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos. Lo que hay que hacer es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar, que pueda ser el sueño de Bolívar”, dijo el mandatario.

Además, el presidente aseguró que no hay candidato que le gane a su proyecto progresista.

“Se me asustan los expresidentes. ¡Cómo será que están tan asustados, que, siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos!’ Saben que no hay candidato que ellos puedan ponerle a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, puntualizó.