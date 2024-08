Directora de Asuntos Religiosos asegura que fue despedida tras denunciar acoso laboral

Por medio de su cuenta en X, la actual directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Amelia Cotes, denunció que fue retirada de su cargo a pesar de ser una persona con condiciones especiales y de haber denunciado acoso laboral.

“Señor presidente @petrogustavo, he recibido en mi oficina la declaración de insubsistencia en mi cargo de directora de Asuntos Religiosos del @MinInterior, firmada por @CristoBustos. Esto no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación que esto ocurra luego de denunciar acoso laboral, estar en lactancia, estar enferma, ser madre cabeza de familia y no recibir mis pagos de ley ni mis prestaciones sociales”, afirmó Cotes.

Además, la funcionaria saliente aseguró que denunció hechos de corrupción e incluso presunto lavado de activos dentro de la entidad.

“Denuncié acciones de corrupción y presunto lavado de activos que encontramos en la Dirección y que fueron puestos en conocimiento del ministro, quien abiertamente indica ‘no soy petrista, soy liberal a secas’”, agregó.

Cotes aseguró que, ante esta situación, se ha sentido presionada.

“Lamento que a los/as petristas, en especial a las mujeres, se nos acorrale justo en nuestro propio gobierno, contrario a lo mandado por usted. Estamos abiertos al Acuerdo Nacional, pero jamás a ceder en la vocación de poder por la cual hemos puesto nuestra visión sin avaricia ni soberbia”, dijo.

Finalmente, la directora saliente aseguró que tomará acciones legales para la defensa de sus derechos.

“Conozco los medios judiciales para defender mis derechos; por tanto, este escrito busca recomponer la política y mediar caminos de no repetición. La lucha por la justicia social no cesa; seguiremos haciendo camino, aunque las trochas nos den espinos”, concluyó.