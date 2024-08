Esto se sabe de la masacre de 5 personas en Puerto Rico, Caquetá: “estamos consternados”

Tras la masacre de cinco personas en zona rural de Puerto Rico, al norte de Caquetá, el secretario de Gobierno del municipio, Oscar Rodríguez, conversó con La W para confirmar que, según el primer reporte que se tiene, son cuatro colombianos y un venezolano quienes fueron asesinados en la vereda El Recreo.

“Recibimos el reporte de la comunidad ubicada en el sector rural, decían que en horas de la madrugada habían escuchado algunas detonaciones de arma de fuego, algunos disparos, ráfagas, pero solo fue hasta horas de la tarde (del domingo) que la comunidad se logró reunir y fueron hasta el lugar, logrando establecer que encontraron cinco cuerpos”, afirmó.

Además, añadió que todos los cuerpos tenían impacto de bala en la cabeza y en el tórax.

“Esa es una zona alejada del municipio, hemos venido coordinando con las autoridades, tenemos un consejo de seguridad para establecer las medidas que se van a tomar, conocemos que se dedicaban a la minería tradicional o artesanal, estaban con unos equipos para la extracción de oro, aún no logramos tener la identidad de cada uno de ellos, sin embargo, la comunidad ha venido identificando a algunos”, dijo.

El secretario también agregó que se están buscando más cuerpos por parte de las autoridades, tras confirmarse esta masacre.

“En principio se daba cuenta de 7 a 8 cuerpos, podría ser producto del enfrentamiento entre actores armados ilegales por esto del mensaje que se ha generado entre unos y otros (…) de parte nuestra estamos buscando si existe algún otro cuerpo, pero hasta el momento hemos encontrado solo los cinco (...) Al momento de hacer la inspección a los cuerpos por parte de la junta de acción comunal se establece que no son combatientes, que están vestidos de civil, que son jóvenes que se encontraron al lado de unos equipos, así que esa primera versión de enfrentamiento entre grupos no es la más fuerte, la comunidad había manifestado que en ese lugar no habían tenido presencia de ningún grupo guerrillero, así que hoy esperamos información más detallada de la fuerza pública”, agregó.

Finalmente, advirtió que durante el 2024 no se había tenido reporte de hechos de violencia.

“Habíamos tenido solo dos homicidios y fueron en la cabecera municipal asociadas a una problemática de microtráfico, pero no había mal tenido muertos en zona rural y menos asociada a algunas acciones de los grupos armados ilegales que operan en el territorio a diferencia de nuestro vecinos como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, aquí no habíamos tenido un sucesos como estos, estamos consternados”, cerró.

