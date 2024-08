Manuel Castañeda, el ‘narcochofer’, le pidió al presidente Petro protección para su vida

Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘narcochofer’, le envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que le suplica que garantice su seguridad, pues su vida y la de su familia están en riesgo por todo lo que sabe sobre la corrupción que permeó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y sobre la fuga de alias ‘Matamba’.

“Como ciudadano colombiano, arrepentido de mis acciones del pasado y consciente que es mi obligación hacer lo necesario para que terminen las consecuencias de mi actuar que afectaron a los colombianos, soy testigo en varios casos de corrupción, narcotráfico y otros delitos en los cuales están involucradas personas que tienen influencias en distintas entidades estatales, lo cual pone en serio peligro mi vida”, afirmó Castañeda.

Dijo, además, que las personas que delatará ante la justicia podrían ser privadas de la libertad y “terminar pagando condenas de varios años de prisión, así como ser desenmascaradas en los círculos sociales y de poder en los que viven”.

Recientemente, se conoció que la Fiscalía General de la Nación le otorgó un principio de oportunidad con inmunidad total a Manuel Antonio Castañeda, con el que se compromete a entregar pruebas, información, además de declarar contra 21 personas que estarían relacionadas con la organización criminal que infiltró a la UNP.

Igualmente, entregará información sobre la planificación y ejecución de la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán alias ‘Matamba’, ocurrida en la madrugada del viernes 18 de marzo de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.

El llamado ‘narcocfhofer’ fue el conductor que transportó al entonces jefe del ‘Clan del Golfo’ y mano derecha del máximo cabecilla de esa organización criminal armada, Dairo Antonio Úsuga David alias ‘Otoniel’.

Cabe recordar que Castañeda fue capturado en diciembre de 2022 con más de 160 kilos de cocaína en la zona rural del departamento del Cauca, en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Precisamente, Castañeda ha delatado en total a siete personas; tres de ellas estuvieron al parecer relacionadas con la fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, quien fue la mano derecha de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos por la comisión de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas y porque además fue el jefe máximo del ‘Clan del Golfo’.

La información que entregó sirvió para que la Fiscalía capturara a Luis Eduardo Duque Casas alias ‘Capi’, Edgar Elicio Munevar Castillo alias ‘El Caballista’ y John Fredy Gallo Bedoya alias ‘El Pájaro’, quienes supuestamente participaron en el plan de fuga de ‘Matamba’.

Sobre el beneficio judicial, Castañeda le dijo al presidente de la República que se arrepiente de sus acciones pero que está dispuesto a hacer lo correcto. Sin embargo, aseguró que su seguridad y la de su familia estarán en grave riesgo.

“Actualmente me encuentro en proceso judicial en el cual la Fiscalía General de la Nación me ha otorgado un principio de oportunidad. Como resultado del mismo, podré recuperar mi libertad para reintegrarme como persona y ciudadano a la sociedad y hacer lo correcto; debido a la naturaleza de estos casos y las personas que resultarán descubiertas en sus negocios ilícitos y los círculos de poder sobre los que tienen mando o influencia, mi integridad y la de mi familia está gravemente comprometida, pero a la fecha no está claro qué entidad pueda asumir mi protección y la de mi familia”, aseguró en su carta Castañeda.

Debido a esto, le pidió al presidente Petro que garantice su protección.

“Ruego su oportuna intervención para que se implementen medidas de protección que me permitan recuperar mi libertad y garanticen mi vida e integridad, así como la de mi familia y tener la oportunidad tanto de cumplirle a la administración de justicia con mis obligaciones como la oportunidad de reivindicarme como persona y ciudadano, reintegrándome a la sociedad”, dijo.

Finalizó la carta pidiéndole ayuda al jefe de Estado: “seguro que usted sabrá entender mi situación y en su lucha por una Colombia mejor habrá de ayudarme a hacer lo correcto”.