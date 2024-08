Viajeros represados en Cúcuta por afectaciones en sus vuelos nacionales e internacionales

Cúcuta

Decenas de familias se han quedado represadas en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta tras las afectaciones en los vuelos que desde esta ciudad se realiza a otras puntos de Colombia y el mundo.

W Radio pudo dialogar con dos familias, quienes tienen programación de viaje a Sao Pablo y a Chile y están a punto de perder sus vuelos internacionales.

Desiré Bentancourt viaja desde hace dos días con tres de sus familiares, llegaron al aeropuerto internacional y se encontraron con la reprogramación de su vuelo Cúcuta - Bogotá. “Inicialmente nos dijeron que era por un tema de las pistas en Bogotá, después nos dijeron que era por combustible. Nosotros compramos pasajes desde Bogotá a Sao Pablo, nos costó más de tres mil dólares y podemos perderlos. Debemos estar hoy a las 8:00 p.m. en Bogotá. Lo que nos ha dicho Avianca es que van a mirar si nos pueden habilitar puestos, así sea uno a uno, para alcanzar a llegar y no perder la conexión”.

Por su parte, el señor Carlos Peña, en compañía de su esposa e hija de 11 años también vive este drama. Viajó desde Venezuela a Cúcuta, para hacer la conexión con Bogotá y finalmente Santiago de Chile. Al llegar al Camilo Daza se encontró con la cancelación de su vuelo y una reprogramación para el día de mañana. Sin embargo, esto amenaza con la perdida de sus vuelos internacionales.

“Estoy con una niña de 11 años, cuando llegamos acá me encontré con que el vuelo está suspendido, pedí respuesta y me encontré con una respuesta cargada de groserías y lo único que nos dijeron es que si teníamos algo que decir, nos dirijamos a la superintendencia. Estamos aún sin respuesta, nos dicen que nos van a reprogramar para mañana a las 8:00 p.m. pero nosotros no tenemos donde pasar hoy y mañana, venimos limitados de dinero” dijo Peña.

De manera extraoficial se conoció que este lunes se han visto afectados al menos seis vuelos desde el aeropuerto internacional Camilo Daza. Sin embargo, no se ha logrado una respuesta oficial por parte de las autoridades. Muy temprano se explicó que, al parecer, todo se debía a calibración de pistas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.