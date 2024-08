Oyente de La W recogió maleta con portátil que cayó de una moto: busca a su dueño

Este 27 de agosto, durante el programa de La W de Julio Sánchez Cristo, un oyente llamó a relatar un hecho insólito ocurrido en las calles de la ciudad de Bogotá: encontró un morral con un computador portátil que se le cayó a una persona que viajaba en una moto.

Carlos*, oyente de La W, relató el suceso: “Yo venía pasando por un centro comercial de la 26 y al motociclista adelante mío se le cayó el bolso, no sé de qué manera no lo sintió. Yo me percaté de que se le cayó más o menos a 30 metros de distancia y le pitaron para informarle, pero no escuchó. Seguramente iba escuchando música”.

En seguida, Carlos* relató que se detuvo en el vehículo en el que viajaba con su esposa y recogió el morral que contiene el portátil, considerando que “de pronto alguien lo podía coger y no aparece más”.

Por eso, con el morral y el computador portátil en su poder, el oyente de La W pide ayudar a encontrar el dueño del aparato.

Escuche la historia en La W: