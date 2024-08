¿Por qué se demora tanto un diagnóstico de una enfermedad autoinmune? Experta responde

Luisa Fernanda González, médico cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, habló en Salud y Algo Más de W Radio sobre las enfermedades autoinmunes.

En primer lugar, la especialista aseguró que el sistema inmune “es como el Ejército que patrulla por toda la sangre y vigila todo lo que entra al organismo”, por ende, explicó que este “tiene que tener la suficiente buena función para poder tomar las decisiones correctas”.

Es decir que si identifica que hay un virus, bacteria, parásito, hongo o cualquier cosa que me pueda hacer daño, “debe tener la capacidad de sacar toda su artillería para pelear y eliminar eso que me puede hacer daño”, pero también debe ser lo suficientemente tolerante para identificar, por ejemplo, cuando hay una molécula que no hace parte de mi cuerpo pero que no me hará daño como el pelo del perro, el pelo del gato, el polen.

En este último caso, lo que debe hacer el sistema inmune es “identificar y simplemente no montar una pelea, una respuesta inflamatoria, sino dejarlo pasar”.

Siendo así, las enfermedades autoinmunes se presentan es cuando el sistema empieza a detectar los tejidos propios como algo extraño y los empieza a voltear y a atacar.

“El origen de una enfermedad autoinmune es precisamente esa falla en el sistema inmune y en la tolerancia frente a nuestros propios tejidos”, dijo la cirujana.

¿Por qué se demora tanto un diagnóstico de una enfermedad autoinmune?

Sin embargo, en la mayoría de casos, los pacientes pueden tardar varios años en no tener un diagnóstico concreto de estas enfermedades.

Ante esto, González, advirtió que “hoy en día la estadística nos dice que pueden pasar hasta 20 años con síntomas sin un diagnóstico claro”, esto, debido a que “es un tema complejo, porque dependiendo del órgano al que ataque el sistema inmune, existen unos u otros marcadores que se van a ver alterados”.

Pero así mismo, pueden existir casos en los que los síntomas están muy aislados a algún tipo de dolor que va y viene, y por ende, no se ve en los exámenes de sangre.

La enfermedad tiroidea autoinmune

De acuerdo con la doctora, la enfermedad tiroidea autoinmune es la más común. “Se estima que hoy en día, hasta el 8% de la población a nivel mundial la padece”.

Sin embargo, en la mayoría de personas no muestra síntomas, entonces no se llega a un diagnóstico.

Además, puede que si se presentan síntomas, sean relacionados con otras enfermedades como una disfunción de la tiroides, pero al realizar los exámenes y estudios correspondientes, ven que todo está normal, entonces “ahí es donde empieza el padecimiento y el largo proceso de diagnóstico”.