Tras escalada del ELN en Arauca, MinDefensa anunció envío de “más tropas para patrullajes”

Tras los recientes atentados terroristas por parte de la guerrilla del ELN en Arauca contra a los oleoductos Caño Limón Coveñas y Bicentenario, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, rechazó lo ocurrido y anunció el envío de más tropa ante la escalada del grupo armado, que en la última semana ha ocasionado cinco ataques contra la infraestructura petrolera.

El ministro añadió: “lo que se ha dispuesto desde el Comando General de las Fuerzas Militares es el envío de más tropa que pueda ejercer vigilancia sobre el oleoducto, es difícil tener un control metro a metro, pero habrá intensificación de patrullajes que logren disminuir estos atentados (…) de un lado las labores de investigación, pero también tareas de prevención para que estos hechos sigan ocurriendo”.

Por eso dijo, que “el llamado que se hace y que se formula es que hechos de esta naturaleza que afectan a la población deben ser ya parados, no pueden continuar con actos de esa naturaleza, si se trata de presiones frente a los diálogos congelados. De acuerdo a lo que han dicho desde la delegación es que no ha sido voluntad del ELN reanudar esos diálogos, entonces no tiene por qué presionar que se haga algo porque según se ha expresado han estado en permanente voluntad de reanudar las conversaciones”.

En diálogo con La W, el secretario de Gobierno de Arauca, Nassar Cruz, se refirió a la situación que atraviesa el departamento por cuenta del recrudecimiento de la violencia, por lo que llamó la atención al comisionado de Paz, Otty Patiño.

“Reiteramos al Gobierno Nacional para que la crisis que están viviendo las mesas de diálogo pronto sean conjuradas y que de esta forma se logren acuerdos que permitan desescalar el conflicto en Arauca, no queremos llegar a los extremos que se están dando en el Cauca y en Bajo Cauca con la situación del conflicto”.

Además, agregó que ese tipo de situaciones “no se presentaban contra la fuerza pública desde hace más de un año, desde que estuvo en vigencia el cese al fuego. Dado el levantamiento en el último Consejo de Seguridad, advertimos de tener una alerta máxima ante las posibles optaciones militares contra las Farc y el ELN puedan tener algún tipo de retaliación (…) estos atentados nunca se han ido, contra el Oleoducto desde el 2022 y 2023″.

“Le hemos reiterado por diferentes medios al señor Otty Patiño para que haga presencia en el territorio, que venga y nos escuche para que tenga una radiografía completa de lo que está pasando, pero no ha sido posible, ¿cuántas muertes necesitamos para tener la atención?”, sostuvo.

“Hemos tenido la atención del ministro de Defensa, inclusive se ha hecho un fortalecimiento del territorio, pero digamos que hace un mes no tenemos diálogo con el ministro, pero con el consejero de Paz, Otty Patiño, le hemos enviado cartas y hasta señales de humo pero no ha sido posible lograr tener su atención”.