“UNRWA sigue actuando en Gaza”: director de operaciones tras orden de evacuación israelí

El pasado 26 de agosto, se conoció que las operaciones de ayuda de la ONU se detuvieron en Gaza tras la orden de evacuación israelí, si bien la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, sigla en inglés de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) matizó que sus clínicas en Gaza siguen funcionado con “increíbles dificultades”.

Al respecto, La W conversó con Sam Rose, director de operaciones de la UNRWA en Gaza, quien aseguró que se han ordenado una serie de evacuaciones en la región por amenazas de seguridad ante la posible ocurrencia de ataques en una zona específica.

Por eso, aseguró que la UNRWA “ha podido seguir operando”, si bien algunas oficinas y organizaciones internacionales se tuvieron que mover, debido a que las advertencias se dan con un corto espacio de tiempo

“Algunas de estas organizaciones han tenido que irse a otro lado y suspender sus operaciones por un tiempo prudente. Afortunadamente, la UNRWA ha podido seguir prestando el servicio en un ambiente bastante difícil y restringido”, aseguró.

En ese sentido, Rose aseguró que, aunque se ha dificultado llevar suministros a Gaza por cuenta de esta situación, como organización continúan “prestando esa ayuda primaria de servicios a cientos de miles de personas cada día en campamentos alrededor de la Franja de Gaza”.

En cuanto a la frustración que siente por cuenta del horror que se vive en Gaza, el director de operaciones aseguró que no puede borrar de su mente “la imagen de los rostros de las personas que están luchando día a día para sobrevivir, porque cada vez el prospecto es peor”.

“La destrucción física a causa de los bombardeos es bastante difícil de sobrellevar, comparable a la de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la devastación y al lado humanitario. Las personas están viviendo en condiciones bastante precarias, como durmiendo en bolsas plásticas y alrededor de basuras y de escombros”, sostuvo.

Por eso, consideró “difícil conciliar la naturaleza y la belleza del Mar Mediterráneo con la destrucción que se está viendo en la Franja de Gaza”, pues consideró que no es algo natural.

Play/Pause “UNRWA sigue operando en Gaza”: director de operaciones tras orden de evacuación israelí 14:54 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1724784461_925_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche La W en vivo aquí: