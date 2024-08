“Ya no sabemos a dónde ir”: desgarrador relato de corresponsal de La W en Gaza

El último hospital que quedaba activo en el centro de la Franja de Gaza, el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad de Deir al-Balah, está operando a su capacidad mínima, prestando apenas el servicio de primeros auxilios.

Esto según Huda, la corresponsal de La W en el enclave, quien desde hace tres días está refugiada en ese centro de salud.

Desde hace aproximadamente dos días, ese hospital comenzó a evacuar a su personal médico, así como a los gazatíes que quedaban ahí refugiados, a los trabajadores y a los medios de comunicación. Esto debido a que el Ejército de Israel ordenó desocupar la zona.

La situación es tan frágil que los palestinos “no sabemos adónde dirigirnos. La mayoría de los hospitales en Gaza ya están fuera de servicio. Nos hemos quedado sin un lugar en el cual podamos resguardarnos. Nuestra última opción era esta”, relató Huda.

Sin embargo, con la orden de evacuación, la corresponsal mencionó: “corremos peligro todas las noches. No podemos dormir. Debemos estar siempre preparados, ya que en cualquier momento el Ejército de Israel puede bombardear o entrar (al hospital). Todos los días esperamos ese (ataque)”, añadió.

La realidad de los gazatíes que están todavía en ese hospital “empeora en las noches, cuando empiezan a lanzar bombas de ruido, luz, gas y proyectiles procedentes de los tanques”, explicó la corresponsal de La W en Gaza.

En el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, todavía queda parte del equipo médico: son cinco doctores y diez enfermeros que están prestando la atención necesaria.

Lo grave del asunto es que ya no quedan más zonas a las cuales ir. “Israel impide a cualquier persona acceder al norte. Rafah (al sur) también está inaccesible por una operación militar” en curso. En Jan Yunis, al suroccidente, los gazatíes viven una situación bastante similar.

“El centro de Gaza era la única opción. Al evacuar esta zona, nos hemos quedado sin un lugar a dónde ir. La situación era imposible de soportar, no podíamos continuar con nuestro trabajo. Varios compañeros míos han decidido irse con su familia, pero yo, por ejemplo, al no tener familia, no he tenido lugar al cual evacuar, al cual poder resguardarme”, contó Huda.

Escuche el relato completo a continuación: