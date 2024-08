Acueductos rurales suministran agua no apta para consumo humano: Contraloría de Pereira

Pereira

En medio de las revisiones al estado de los recursos naturales que realiza la Contraloría Municipal, se ha alertado del crítico estado en el que se encuentra casi la totalidad de los 51 acueductos rurales que tiene la ciudad y que no estarían entregando agua en óptimas condiciones a los habitantes de dichos sectores, por falencias en su administración, mantenimiento e infraestructura.

Incluso, el contralor de la ciudad, Perches Giraldo Campuzano, alertó que hay 5 acueductos en los que no se están realizando adecuados procesos de potabilización y están suministrando líquido no apto para el consumo humano a las comunidades que abastece.

“Revisamos el componente agua y en Pereira a las zonas rurales se suministra agua a través de acueductos rurales. De los 51 acueductos que tiene el municipio, la mayoría están en estado crítico, que no tiene buena infraestructura, no tienen buena administración. Pero hay cinco que nos preocupan porque están suministrando agua no apta para el consumo humano y ello deriva en enfermedades. Detectamos que no están haciendo la clorificación adecuada, no se está haciendo tratamiento y no tienen infraestructura apta para ello”, precisó el contralor.

El contralor anunció que se hará un foro con las autoridades de salud y ambientales donde se dé a la comunidad un informe sobre el estado del agua que consumen y a las administraciones de los acueductos los requerimientos que deben cumplir para un buen suministro de agua potable.