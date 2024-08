Ecopetrol: Terpel fue quien decidió no importar Jet A – 1 para cubrir sus necesidades

Estación de gasolina de Terpel en Colombia. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

En entrevista con La W, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió al reciente pronunciamiento que hizo Terpel sobre la contingencia que se presentó en el país por un supuesto desabastecimiento de combustible para avión, teniendo en cuenta que la distribuidora líder de combustibles aseguró que, en gran parte, la situación se presentó porque la estatal para los meses de junio, julio y lo corrido de agosto habría entregado menos Jet A – 1 del que se le solicitó, sumándose al estrés que se generó por la falla que se presentó en el sistema eléctrico de Reficar a mediados de agosto.

Le puede interesar No tengo ningún vínculo ni personal ni económico con Xavier Vendrell: Ricardo Roa

En sus declaraciones, el presidente Roa fue enfático en manifestar que Ecopetrol ha cumplido lo estipulado contractualmente con Terpel en entrega de Jet A – 1, manteniendo así los porcentajes de cumplimiento que se le exigen y que son del 95% por lo que considera que lo dicho por la distribuidora mayorista es erróneo.

Explicó: “sí, justamente eso fue lo que hicimos saber a la opinión pública en el comunicado de anoche. Ahí están los datos exactos con los cuales no en junio, julio, sino en todo el año le hemos venido cumpliendo la disponibilidad de las entregas comprometidas contractualmente a Terpel y a todos los demás. Usted puede mirar el comunicado que dimos anoche particularmente frente a las declaraciones de Terpel, nos permitimos confirmar las solicitudes y cantidades comprometidas durante los meses precedentes sabiendo que hemos cumplido por encima del 95% todos los meses que es lo que consagra el contrato suscrito”.

Así mismo, el presidente Roa aseguró que el turismo está creciendo en Colombia y a su vez generando el aumento o crecimiento del transporte aéreo nacional, lo que a su vez genera nuevas responsabilidades y presiones por ejemplo para el cumplimiento con el suministro de combustible para avión, sin embargo, expresó que esa situación no se puede tomar como una mala noticia, si no por el contrario como una noticia alentadora.

En sus declaraciones expuso “yo quiero decir que hasta marzo, febrero del año pasado, nosotros estábamos teniendo un consumo diario de 35.000 barriles día Jet A – 1, que es el combustible de la aviación y en ese orden de ideas ya para el mes de junio, julio se anunció que iba a haber un incremento importante, ahí tenemos un incremento del 6%, un 6% de incremento en la demanda sobre una demanda de 35.000 barriles diarios es prácticamente entre 2.000 y 2.500 barriles días adicionales que hay que aprovisionar”.

Así las cosas, Ecopetrol reiteró que para julio anunció en línea con lo dicho primeramente por los distribuidores mayoristas que se tenía la necesidad de conseguir unos 2.000 barriles día más de Jet A – 1 por fuera de los 35.000 - 37.000 que la estatal iba a garantizar, situación que según Ecopetrol llevó a que se le anunciará a Terpel que “iba a tener la necesidad de importar Jet A – 1″, allí Roa insistió en que “ahí están los correos que soportan que efectivamente ellos iban a tener necesidad para atender su demanda de importar una cantidad, no lo hicieron, nos informaron el 24 de julio que no lo harían, que no iban a necesitar de Ecopetrol para importar esa necesidad adicional de Jet A – 1 y pues ahí fue donde se quedó prácticamente esa parte sin cubrir, pero no es responsabilidad de Ecopetrol”.

Finalmente, Roa también explicó que todo lo anteriormente explicado se presentó antes de la fecha en que se presentó la emergencia en Reficar, es decir, antes de mitad de agosto, pero que, aun así, luego de que se presentó la contingencia en la refinería, Ecopetrol anunció que había disponibilidad de Jet A – 1 para entre 4 y 5 días de la producción de Reficar, dejando claro que la producción más alta de ese combustible se encuentra en la Refinería de Barrancabermeja.

Se debe recordar que, por orden del presidente de la República, Gustavo Petro, la Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación sobre la situación registrada en cuanto al suministro de combustible para avión y la injerencia que en esa contingencia tuvo Terpel y otros actores.