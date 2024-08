“El veneno más grande que hay en este momento es el carbón”: Petro

Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro una vez más cuestionó la producción y el comercio del carbón en el país y en el mundo.

“El veneno más grande que hay en este momento no se llama fentanilo, ni cocaína, ni marihuana, se llama carbón; nos puede acabar a todos”, aseguró, y añadió que en unos años nadie usará el carbón.

Entre tanto, el mandatario indicó que en la Sierra Nevada debe existir un pacto entre los pueblos indígenas, ya que no debe haber ningún tipo de armas, pero tampoco debe haber guerra por la tierra, tal como está ocurriendo en el Cauca.

“(…) El Cauca no se puede reproducir en la Sierra Nevada. - ¿Qué pasa en el Cauca? - Hay comunidades que las sacaron a la fuerza, y crecen las poblaciones y no hay tierra. No hay alimentación y hay un choque, y como están los traquetos y mafiosos, van usando el conflicto interétnico, causando que se maten y la violencia. Hay que hacer un pacto que pase por la paz de los pueblos indígenas, un gobierno de ellos, no de los funcionarios de Bogotá: eso se acaba”, dijo el mandatario.

Ante este panorama y con el fin de evitar violencia en la Sierra, el mandatario dio órdenes precisas para que haya un trabajo con la tierra en esta parte del país.

“Hay que hacer un programa de reforma agraria para que en lugar de potreros haya cultivos. Mucha más tierra fértil, un plan de reforma agraria para el campesino, para estimular la reactivación”, concluyó.