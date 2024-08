Presidente Petro insiste en que BanRep emita dinero para reparar a víctimas del conflicto

Una vez más, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro insistió en que el Banco de la República emita dinero para reparar a las víctimas del conflicto.

“Para reparar a las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario que el Banco de la República emita dinero”, dijo el mandatario.

Además, en un nuevo mensaje, el jefe de Estado explicó más detalladamente su propuesta, que ya está siendo cuestionada.

“No he hablado de emisión vía crédito al Gobierno. No, señor. He hablado de emisión pura y simple del Banco de la República, como la que hace todos los años, pero que, en vez de pasar como transferencia a los bancos, pase como transferencia a las víctimas. Si se quiere, y para no producir una iliquidez bancaria, la transferencia de emisión sería a las cuentas de ahorro de las víctimas”, agregó el mandatario.

Añadió: “el cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o en bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que, por un tiempo de 10 a 15 años, el señoreaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia”.

Petro vuelve a poner sobre la mesa esta propuesta, ya que, según la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, la reparación de las víctimas costaría cerca de 334 billones de pesos.

“Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar a las víctimas, nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales. La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional”, agregó.