Camioneros en Santander se unen a protesta por alza del ACPM

Bucaramanga

El gremio de transportadores en Santander está dividido. Un sector apoyó el paro nacional y convocó a una caravana en toda el área metropolitana de Bucaramanga para este viernes 30 de agosto. Sin embargo, otro sector de conductores de carga rechazaron la convocatoria y manifestaron que no son todos los camioneros y demás transportadores que van a salir a manifestarse en contra del alza en el precio del diésel.

Marcos Tovar, expresidente nacional de la Asociación de Transportadores, dijo que la invitación es a los conductores de todo tipo de vehículos y a las estaciones de servicio, “que nos apoyen a esta gran caravana por el no al alza de la ACPM”.

Explicó que la idea es salir a pitar en las principales calles del área metropolitana de Bucaramanga para tener la atención de la ciudadanía en esta situación que afecta el bolsillo, según ellos, de la comunidad en general. También hay marcha pacífica en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, en el sector del La Lizama. “La gente se está organizando. Estamos resolviendo apoyos en todos los sectores en Santander”, manifestó Tovar.

La ruta sería empezando desde el norte de la ciudad por la Cemento, subiendo por el sector de La Virgen. Toman la carrera 15 y suben por el Bulevar Bolívar. Llegan al Mesón de los Búcaros y siguen por la carrera 27 en Bucaramanga. Finalmente, tomarían la vía hacia Girón para llegar a la vía de Chimitá.

El encuentro está programa para este viernes entre las 6 y 7 de la mañana. “El aumento del combustible no solo afecta el flete, sino el valor a pagar y los costos operativos de cada camión. No sería rentable el movimiento atendiendo que haya un sistema integrado de costos eficientes de operación, pero no se ve reflejado al momento de recibir el pago”, comentó Tovar.