“Representar a los colombianos en París es una responsabilidad enorme”: José Lemos

José Gregorio Lemos, con récord mundial gracias a una marca de 63,81 metros, se convirtió este viernes en París en campeón paralímpico de jabalina y dijo sentirse “muy orgulloso” por el título logrado aunque advirtió que representar a cincuenta millones de colombianos es “una responsabilidad enorme”.

El atleta colombiano, de 33 años y natural de Pradera, revalidó en el Estadio de Francia el oro paralímpico que conquistó hace tres años en los Juegos de Tokio 2020 en lanzamiento de jabalina clase F38 de discapacitados físicos.

Lemos dominó el concurso desde el principio con un primer lanzamiento de 55,50 metros. A ese le siguieron otros dos de 58,45 y 58,84 hasta llegar al mejor, el cuarto, que alcanzó los 63,81.

Su superioridad quedó palpable con la marca del segundo clasificado, el ucraniano Vladyslav Bilyi, que se quedó en 52,86, y el tercero, el chino Dongquan An, que llegó a los 51,97.

“Era un día lluvioso y estuvimos esperando bastante tiempo en la sala de llamadas. Mi táctica fue ir mejorando mis lanzamientos paso a paso y llegar en buena condición al momento clave, en el que logré establecer el récord mundial en mi cuarto intento”, dijo Lemos, al término de la prueba.

Sonriente tras el triunfo, el atleta colombiano quiso “agradecer” por la victoria a su familia, que está con él “las veinticuatro horas del día”.

“También a todos los que me apoyan, desde la gente hasta el Ministerio del Deporte. Todos nos ayudan a lograr la forma en la que estamos y eso es sumamente gratificante. Creo que la mejor manera de devolverle a nuestro país es un triunfo por todo el apoyo que nos están dando día a día”, .

“Tenemos el privilegio aquí de representar a cincuenta millones de colombianos y eso para mi supone una responsabilidad enorme”, confesó Lemos, que el próximo 4 de septiembre también competirá en salto de longitud.

“Es una de las pruebas que estoy afinando. Hace tres años, en Tokio, me quedé con el bronce y me gustaría conseguir una buena marca. En este caso, me gustaría al menos repetir la misma medalla pero todo depende de mis condiciones en ese momento”, concluyó.

La medalla de oro de José Gregorio Lemos en la jabalina es la primera presea de Colombia en los Juegos Paralímpicos de París.