“Si suben el ACPM, que también aumenten el precio del flete”: transportadores de carga

El Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, informó que, a partir de este 31 de agosto, el precio del ACPM tendrá incremento de 1.901 pesos por galón.

El Ministerio de Hacienda argumentó que este incremento en el precio de dicho combustible va en línea con la idea del Gobierno de generar un ahorro fiscal de 1,6 billones de pesos en lo que resta de 2024.

Frente a esto, Lesly Maestre, transportadora del departamento del Atlántico y Anderson Quiceno, transportador de carga, hablaron en W Fin de Semana sobre esta decisión del Gobierno, subrayando que así como sube el ACPM esperan que también suba el precio del flete.

Maestre, recalcó que ella no hace parte de las grandes asociaciones de transporte de carga, por lo que asegura que no está de acuerdo con el paro de camioneros. Además, considera que “la medida del alza en el precio del combustible no nos afecta”.

“Somos una federación a nivel nacional de 13 agremiaciones conformadas por diferentes asociaciones y sindicatos de propietarios de vehículos de carga independientes. No pertenecemos a las grandes empresas ni a las empresas de transporte”, dijo, agregando que “nosotros no hacemos parte de ese paro”.

No obstante, mencionó que es necesario que se incremente el costo de los fletes y se obligue a las empresas a pagar por estos.

“Nosotros no tenemos por qué subsidiar como tal el combustible”, dijo.

Por su parte, Anderson Quiceno, transportador de carga, reafirmó que a los camioneros “no les pagan lo que es (...) no les suben el flete”.

Por la misma línea, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, mencionó que “han convertido al transportador en obrero a sueldo”.

Sin embargo, advirtió que “no podemos mantener el diésel congelado porque la deuda que se genera afecta es a los más pobres que dejan de tener recursos presupuestales para calmar el hambre y educarse”.

El transporte de carga paso a grandes corporaciones que importan masivamente tractomulas e imponen el valor de los fletes. Han convertido al transportador en obrero a sueldo.



Ante esto, Maestre agregó que “el Gobierno es consciente de que este gremio ha sido atacado por las grandes empresas y no ha tenido el respaldo de los anteriores gobiernos”, subrayando que lo que se necesita es respaldo y apoyo en medio de la crisis que se encuentra el gremio.