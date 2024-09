Hernán Peláez, homenajeado con el galardón Vida y Obra en premios ‘Gerardo Bedoya Borrero’

Este viernes 30 de agosto se llevó a cabo una nueva versión del premio vallecaucano de periodismo ‘Gerardo Bedoya Borrero’. Allí, se reunieron diferentes profesionales de la comunicación como periodistas, fotógrafos, reporteros, directores, entre otros, para presenciar la ceremonia que estuvo a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca.

En esta ceremonia, el reconocido e icónico periodista deportivo de Colombia Hernán Peláez, y quien también es director del programa Peláez De Francisco En La W, de W Radio, fue homenajeado con el galardón Vida y Obra.

Se debe recordar que, con más de 60 años de trayectoria, Hernán Peláez ha sido reconocido como uno de los periodistas deportivos con más relevancia en el mundo de la comunicación colombiana.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, fue la encargada de entregarle el galardón a Hernán Peláez en el teatro estudio de Telepacífico. “Es muy merecido esto. Para nosotros fue muy importante darle este premio periodístico que es muy relevante para el Valle”, dijo la mandataria departamental.

“En donde he estado siempre he tenido a Cali presente. Añoro y disfruto cuando vengo, también me da nostalgia de volver a sitios cuando estaba joven. Solo me resta agradecerles”, dijo Peláez.

Sobre el galardón, puntualmente, el director de Peláez De Francisco En La W destacó que lo importante “es seguir con ganas, seguir con entusiasmo. No creerse uno que es el mejor; mientras tenga uno esa llamita, tiene uno que seguir por el camino de siempre”, comentó.

Finalmente, durante su discurso habló sobre un hipotético ‘hasta cuándo’ y respondió: “la pregunta de siempre es ¿hasta cuándo? Hasta que yo sienta que puedo seguir, y sobre todo con orgullo haciendo quedar bien a Cali y al departamento del Valle”.