‘No al dinero’, la obra con la que Jimmy Vásquez se gana la lotería y deja una enseñanza

Jimmy Vázquez, reconocido actor de teatro, cine y televisión, esta presentando una nueva obra de la que hace parte. Se trata de ‘No al dinero’, una obra de teatro de comedia en la que actúa junto a Janet Balman, Ana María Sánchez, Carolina Acevedo y Álvaro Bayona.

“No al dinero es una comedia que estamos en el que con el que estamos en este momento en el Teatro Nacional de la calle 71. Es una historia muy divertida, muy negra, muy ácida, de un personaje que se llama ‘Ricardo’, que es el que yo interpreto”, contó.

Asimismo, reveló que su personaje se gana la lotería, el sueño de muchos colombianos, pero “este señor entra en un ataque de pánico, entra en crisis y realmente no sabe si cobrarla o no, porque su teoría es que cuando es una cantidad tan desbordada, tan descomunal de plata, cuando es tanto billete, realmente eso lo que trae en un país como este son problemas”.

Es decir que Ricardo tiene una pelea entre tener mucho dinero o “llevarle problemas y una destrucción, una disrupción a su familia”.

Siendo a´si, el objetivo de la obra es buscar que los sentimientos de todos los que vean la obra cambien.

“Hay momentos donde gritan y es maravilloso. Es delicioso para uno como actor estar en el escenario, sentir que uno, además de que los tiene enganchados y conectados a los espectadores, se están dejando llevar por la historia”, agregó.

Jimmy afirmó que su personaje no se parece nada al Jimmy Vásquez real, “es construido muy a partir de lo que vi y no de lo que yo tengo. Creo que Jimmy y Ricardo no tenemos nada en común en realidad. Yo si hubiera cobrado esa plata sin pensarlo”.