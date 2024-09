Al Oído: Citas incumplidas, tiquetes cancelados, así sacaron al viceministro del Interior

“Quien dijo que iba a ser tan fácil, yo vine a ofrecer mi corazón para que Colombia sea Potencia Mundial de la Vida. Salgo del Ministerio del Interior. Hay una tranquilidad de haber hecho la tarea”, Diego Cancino habla por primera vez en Al Oído en La W después de su salida del viernes.

Puedo confirmarles que el que sale ahora es el viceministro del Interior, Diego Cancino, exconcejal de Bogotá, profesor y de los más cercanos a Antanas Mockus. El pasado 14 de marzo había sido posesionado como viceministro general del Ministerio del Interior. Llegó prometiendo un todo por la paz y fue posesionado por el exministro Luis Fernando Velasco.

Con tantos cambios que se han visto, la llegada del ministro Juan Fernando Cristo trajo, por supuesto, muchos más, ¿y como no? Si hay alguien que no da puntada sin dedal es él. La confusión fue la semana pasada, nos cuentan fuentes del Ministerio, cuando el viceministro Cancino se dirigía a uno de los diálogos sociales que lideraba, cuando llegó al aeropuerto se sorprendió al saber que le habían cancelado su vuelo sin que le dijera algo desde el Ministerio.

Por los mismos días lo dejaron esperando varias horas y le comentaban que el ministro finalmente no podría atenderlo, lo que alimentaba esa mala forma de sacar a sus propios funcionarios. Al final, una llamada bastó para decirle gracias y éxitos.

Al conocer esta información, buscamos al exviceministro Diego Cancino, quien dijo esto:

“¿Quién dijo que iba a ser tan fácil? Yo vine a ofrecer mi corazón para que Colombia sea potencia mundial de la vida. Salgo hoy del Ministerio del Interior. Da tristeza dejar el Ministerio, pero hay una tranquilidad de haber hecho la tarea, de haber trabajado y de haber aportado a este proyecto gigante que busca potencializar la vida, construir la paz total y profundizar la democracia con equidad a partir del poder constituyente. Hoy solo tengo gratitud con el presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta, Francia Márquez, a ellos les digo acá estoy firme para continuar construyendo”, comentó.

No es la primera vez que salen funcionarios de formas desafortunadas, hay ministros que han salido solo al recibir una llamada sin esperárselo. Lo curioso de este caso es que, mientras el gobernador Amaya sigue sumando puntos con el Gobierno, personas que sí acompañan al presidente y su proyecto salen. ¿A quién le interesaba esto? ¿Por qué no son más respetuosos de las formas?

Esta historia me recuerda una frase: “hay derrotas que tienen más dignidad que una aparente victoria”.

No hay que olvidar que Diego Cancino ha sido un fuerte defensor de la transparencia del país, destapó muchas ollas podridas de la Alcaldía de Claudia López y del gobernador Carlos Amaya, es decir, sus enemigos no son pequeños. Increíble, el gobierno saca a quienes hacen y se queda con quienes le hieren o no hacen nada.