Fedetranscarga por paro camionero: “no es que quieran parar, es que no pueden trabajar”

Paro camioneros en Colombia. (Photo by DANIEL MUNOZ/AFP via Getty Images)

Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del paro de camioneros que tiene a gran parte del país con problemas de movilidad, especialmente en las ciudades capitales.

“Los transportadores hemos sufrido los bloqueos en todo el país, no es la solución, pero las bases camioneras sienten que las mesas no sirvieron y por eso tomaron la determinación (…). No es que quieran parar, es que no pueden trabajar, deben entender eso”, aseguró.

Asimismo, comentó que desde Fedetranscarga no se convocó a ningún paro, pero sí a una movilización para “sensibilizar” al Gobierno Nacional entendiera “no podía subir el diésel en estos momentos”.

Fórmula Colombia para el precio del combustible

De esta manera, Cárdenas mencionó que Gobierno y transportadores pueden buscar la ‘Fórmula Colombia’ para el beneficio de todas las personas.

“No puede ser posible que siendo productores de nuestro propio producto tengamos que pagar en estándares internacionales”, indicó.

“Todos los colombianos nos veremos afectados. Hoy bloquean los buses, las volquetas, todos los transportes de carga, pero nosotros hicimos todo el trabajo para que se evitara esto”, añadió.

¿Cuándo estarán de acuerdo con el aumento del diésel?

El precio del diésel estuvo cuatro años ‘congelado’ por la situación que afrontó el país con la pandemia de COVID-19, una determinación que en su momento tomó el expresidente Iván Duque.

“Duque tomó la decisión de bajar el precio del diésel en 900 pesos porque estábamos pasando por un momento crucial (pandemia). Él decidió sacrificar algo de utilidades porque, de no ser así, no nos hubiéramos podido movilizar”, explicó.

“Luego de dos años de Gobierno, vivimos otra pandemia, la económica. La estamos viviendo cada día más duro, las importaciones han bajado un 80%”, agregó.

Finalmente, le hizo un llamado al Gobierno para encontrar una salida dialogada a este paro de camioneros, pues “si seguimos trabajando y no reacciona el mercado, no podemos trabajar porque perdemos plata: o paro o me quiebro”.