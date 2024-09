Magistrado de Brasil sobre suspensión de X: “Es un retroceso cultural”

Brasil y la red social X. I Foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

En diálogo con La W, el magistrado Marco Aurélio Mello se pronunció sobre la decisión del Supremo de Brasil de suspender la plataforma X (antes Twitter) en el país por reiterados desacatos del magnate Elon Musk a diversas sentencias de ese tribunal.

La decisión fue ratificada unánimemente por la primera sala de la Corte Suprema de Brasil debido a que la plataforma, perteneciente al magnate Elon Musk, no obedeciera a la orden de suspender decenas de perfiles en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones.

El magistrado Mello calificó la decisión como “incomprensible” y consideró que debe ser “impugnada o cumplida por quienes están interesados”.

“Se trata de cesar una plataforma que tiene millones de usuarios, algo que no es armónico con un Estado de derecho. Para mí, es un retroceso cultural y no un avance”, consideró. No obstante, aseguró que lo que prima son las leyes del país, por lo que se observará cómo procederá la organización.

Además, el magistrado Mello recordó que en la Constitución existe un preconcepto que señala la libertad de expresión, por lo que se termina haciéndole “un daño inimaginable a la información del público” por ser de interés de un sinnúmero de brasileños.

En cuanto al pronunciamiento de Musk en el que considera que la decisión vulnera la libertad de expresión, el magistrado Mello afirmó: “Nada justifica obstaculizar la comunicación y, pedagógicamente, en la Constitución se establece que debe haber libertad de comunicación de cualquier medio, incluyendo una plataforma digital”.

En ese sentido, el togado concluyó: “La medida que debería tomarse es que si una persona que siente perjudicada en su honra, debe ir a juicio para tratar de responsabilizar a quien considera responsable”.

Escuche la entrevista a Marco Aurélio Mello en La W:

