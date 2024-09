Al Oído: Petro, en su realidad sin autocrítica, hoy desconoce a quienes protestan

Al Oído de la hipocresía disfrazada de verdad.

Solo unos datos para arrancar, a 66% de desaprobación llegó la imagen del presidente Gustavo Petro.

67% dice que la situación en Colombia está empeorando.

Y algunos dicen que las protestas sólo representan a una minoría, además, inventan que quienes están en las calles son empresarios o empleados con jefes uribistas; ese es el nivel de ceguera y de falta de autocrítica en este Gobierno.

Ya va siendo momento de que hagan lo que prometieron, abran esas orejas y escuchen el descontento nacional, no pueden andar graduando a todos de “mafiosos, prepagos, muñecas, riquitos o uribistas”.

¿Aló?, ¿Gobierno?, ¿de casualidad hay alguien ahí?, ¿alguno escucha lo que está pasando?

Cómo cambian las cosas, lástima que no cambiaron de manual, expertos en criticar y un fracaso al gobernar; les encantaban los bloqueos, que incendiaran todo, antes decían que ir a las calles era apoyar a los trabajadores, decían que era facilísimo que el Gobierno llegara a acuerdos, exigían que NO subiera el ACPM, pedían resultados a ministros, y si no, su cabeza; financiaron las primeras líneas, todo lo criticaban, fueron mezquinos en sus maneras de protestar, y ahora que son Gobierno, no tienen la respuesta a nada, estigmatizan al que sale a las calles.

Ni más faltaba, bloquear y sumarle vandalismo jamás será protesta, nadie debería alegrarse de ver esto ni en el gobierno pasado ni en el del presidente Petro, lo que estamos viendo solo nos hunde como país, es demasiado mezquino que algunos se alegren con ánimo revanchista, eso no debe ser y ese es el primer diferencial.

Duele que solo se entienda la protesta si quienes marchan son a favor del Gobierno, ¿acaso nos dirán, como en una dictadura, qué es válido o que representa intereses de acuerdo a nuestras posiciones políticas?

Así las cosas, solo diré que cuanto más menosprecien e inventen teorías conspiratorias contra quienes alzan su voz, más van a dar fuerza a las movilizaciones, a la protesta y a esos bloqueos que nos hacen daño a todos.

Lo que hace el presidente Petro es descalificar al otro, lo que exige talla presidencial es entender lo que pasa, las soluciones nunca serán sencillas. Hoy, él y los suyos lo comprenden, antes fueron mezquinos en sus críticas. El ego y el desprecio por el que piensa diferente es mal consejero.

Cuando un presidente solo escucha a quienes le aplauden, se convierte en un peligro.

Cierro con un trino del presidente cuando no era presidente. Me gustaría que hoy, por lo menos, se escuchara al Petro de antes:

“Duque escuche. Un gobernante debe siempre escuchar y corregir si es necesario. La mayor violencia siempre proviene de un gobierno que se vuelve indolente y sordo” – Gustavo Petro, 29 de abril del 2021.

