Caso Uribe: niegan por segunda vez el aplazamiento de la audiencia preparatoria de juicio

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, negó por segunda vez la solicitud de aplazamiento del inicio de la audiencia preparatoria de juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos.

De esta manera, la diligencia se realizará de manera virtual el próximo viernes 6 de septiembre.

Cabe recordar que, el pasado 30 de agosto, el abogado Jaime Granados, defensor del también expresidente, le solicitó a la juez Heredia mediante un documento que reconsiderara la decisión de no aplazar la diligencia judicial.

El penalista explicó en su momento que Uribe Vélez tiene un vuelo procedente de Paraguay, que con escalas concluirá en el aeropuerto de Rionegro en Antioquia, varios minutos después del inicio de la audiencia (8:00 a.m.).

En esa petición Granados le recordó a la juez que su cliente tiene 72 años y que siempre ha participado en todas las diligencias que se han realizado en este caso y que, además, es su deseo y también su derecho poder estar presente.

No obstante, en la tarde de este miércoles, se conoció que la juez nuevamente rechazó la petición de Granados.

“Frente a los nuevos argumentos esbozados, anticipa la instancia que sostendrá la decisión adoptada el 30 de agosto anterior, pues si bien no se aparta de la postulación del letrado en punto a que es un derecho del enjuiciado comparecer a todas las audiencias, no es menos verídico que el no poder acudir, no implica un quebrantamiento de esas prerrogativas que alega el defensor, menos, cuando ya ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia patria que no es de forzosa obligatoriedad la asistencia del encartado al acto público, cuando, como en este evento, no se encuentra privado de la libertad”, expresó la juez.

Entre tanto, para garantizar que el exsenador pueda participar de la audiencia, la juez Heredia ordenó posponer la hora de inicio, es decir a las 9:00 de la mañana, una hora después de la que estaba programada con antelación.

“En mérito de ello, la única merced que resulta viable para resolver la inconformidad de la defensa es posponer la hora de iniciación de la audiencia para las 09:00 am, para dar el margen necesario para que el acusado culmine los trámites aeroportuarios y se desplace a un lugar donde pueda conectarse e intervenir en la diligencia, o que, en su defecto a lo largo de la audiencia, ingrese cuando esté a su alcance y realice su presentación”, aseguró.

Por último, la juez señaló que la audiencia se realizará en la fecha que se había programado.

“Así las cosas, y ante el deber de evitar cualquier acción que afecte el adecuado desarrollo de la diligencia convocada, no se modifica la decisión del 30 de agosto de 2024 de no acceder al aplazamiento de la Audiencia Preparatoria programada para el 6 de septiembre de 2024, y en su lugar se dispone que en esa fecha se instalará el acto procesal a partir de las 09:00 am., debiéndose comunicar la presente determinación a todas las partes e intervinientes especiales”.