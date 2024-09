Beatriz Zambrano Chacón, especialista en medicina reproductiva, obstetricia y ginecología, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio, sobre los ovarios y la importancia que tienen en las mujeres.

“Nuestros ovarios son las que nos hacen femeninas, el cuerpo de guitarra, la piel sedosa, el cabello brillante”, dijo.

Es por eso que, recomendó que para “mantener una buena función de nuestros ovarios, primero tenemos que tener una alimentación balanceada, tratar de no consumir alimentos procesados, hacer buena actividad física, acudir regularmente a la consulta de ginecología para hacer ecografía y evaluar el estado de los mismos”.

Síntomas de alerta

Según la doctora, todas las pacientes que tienen algún problema a nivel de los ovarios, “tienen ciclos menstruales irregulares, mucho sangrado, a veces poco sangrado o sangrados intermenstruales. Así mismo, hay pacientes que tienen dificultad para bajar de peso, caída del cabello, acné o vellitos indeseados en zonas que no queremos, como es el bozo, la el cuello, la barbilla”, lo que podría indicar que “nuestro sistema reproductor o nuestros ovarios no están funcionando de manera correcta”.

¿La endometriosis es sinónimo de infertilidad?

La endometriosis es, seguramente, una de las enfermedades más dolorosas en las mujeres. Sin embargo, además del dolor, enfrentan consecuencias que para muchas llegan a ser una pesadilla.

Hay quienes dicen que las mujeres que sufren de endometriosis no pueden tener hijos, no obstante, la especialista asegura que “endometriosis no es sinónimo de infertilidad, hay muchos grados de endometriosis”.

Escuche la entrevista completa aquí