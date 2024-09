‘Superpoderosas’, el libro que ilustra 11 historias de futbolistas colombianas

La escritora Carolina Jaramillo, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio sobre su libro ‘Superpoderosas’ en el que se conocen 11 historias de futbolistas colombianas que han deslumbrado en las canchas.

A través de ilustraciones, Jaramillo cuenta 11 historias de futbolistas colombianas contemporáneas, 8 anécdotas de futbolistas de todo el mundo que son leyenda, una línea de tiempo que cuenta la historia del fútbol femenino, datos sobre los mundiales y récords fascinantes.

Sin embargo, el libro va más allá del deporte, “es un libro que lo que quiere es dar a conocer a nuestras jugadoras, pero a su vez inspirar a todas las niñas y a todos los niños a que encuentren su superpoder”.

Asimismo, ,la escritora señaló que “es un libro ilustrado, que a manera de superheroínas, muestra las historias de esas jugadoras y además cuenta datos curiosos del fútbol”.

Además, Jaramillo reveló cómo fue todo el proceso de llegar a escribir este libro y publicarlo justo en medio del Mundial Femenino Sub 20. “Todo fue fríamente calculado. Comencé a trabajar con con la editorial planeta, a quién quiero agradecer públicamente, además por confiar en un tema que a veces no es tan popular, pero yo sí creo que se ha visto el apoyo que ha tenido en el Mundial Sub 20″.

Finalmente, la autora de ‘Superpoderosas’ comentó que el libro ya se encuentra en varias librerías como Panamericana, la librería nacional o en los portales digitales de editorial planeta.