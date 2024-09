‘Amor detox’, el libro de Carolina Novoa que ayuda a sanar y perdonarse a sí mismo

Carolina Novoa, la periodista y directora de Salud y Algo Más, programa de W Radio, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre su nuevo libro, que busca conectar con el amor propio y ayudarnos a sanar para amar a otros.

Se trata de ‘Amor Detox’, una nueva creación que busca, por medio de sus páginas enseñar sobre “una relación que te sane y no te enferme”.

“Este es un libro que le recomiendo a todo el mundo, porque cuando hablamos de amor no solo nos referimos al amor por las personas que nos rodean, por la familia, por el trabajo, sino también al amor propio (…) cuando uno tiene problemas con los demás o enfrenta relaciones tóxicas, lo que se nos muestra es que hay algo que tenemos que sanar y que esta permitiendo que otros pasen por encima nuestro”, aseguró Carolina Novoa.

Asimismo, contó que este libro ayuda a buscar el perdón, no necesariamente hacia las otras personas sino para nosotros mismos.

“Debemos personarnos a nosotros, porque somos nosotros quienes permitimos que nos pasen por encima, porque hay heridas que venimos a sanar”, dijo.

¿Cómo lidiar con una relación tóxica? Esto nos cuenta el libro

Novoa comentó en La W que la primera pregunta que debemos hacernos a la hora de enfrentarnos a una pareja tóxica es: ¿por qué estoy eligiendo a esa persona?

“Muy seguramente elijo a esa persona porque estoy viendo en esa persona un salvavidas para mi vida o me recuerda algo de mi infancia, como que mi papá me abandono o mi mama era muy estricta (…) ¿Como lidiar con ello? Poniendo limites, pero el límite no es decir -no me hagas eso-, sino establecer qué puede pasar y qué no se puede permitir, si la persona no cambia hay que tomar la decisión de salir de allí”, explicó.

Eso sí, recordó que, si la persona tiene un alto nivel de enamoramiento, será difícil para ella reconocer que se encuentra en medio de una relación toxica.

“Aquí viene el problema de poner al otro por encima de nosotros, allí no hay amor propio. Una vez se dan cuenta que la persona está pasando los límites, esa será la salida, hay personas que terminan enfermándose hasta caer a un hospital”, contó.

Lanzamiento de ‘Amor detox’

Si quiere asistir al lanzamiento de ‘Amor detox’, el nuevo libro de Carolina Novoa, podrá hacerlo en el siguiente día y lugar:

Fecha: Martes 17 de septiembre.

Martes 17 de septiembre. Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Lugar: Biblioteca del Gimnasio Moderno, Bogotá

Finalmente, es importante recordar que al final del libro se podrán encontrar ejercicios y herramientas, tanto para reconocer las relaciones problemáticas, como para identificar los errores propios, así como técnicas para la liberación del amor como el Hoʻoponopono, una técnica para sanar a través de la gratitud.

Escuche la entrevista completa en La W:

