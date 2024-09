Fiscal paraguayo: Orientación ideológica de Petro no colabora en el caso Pecci

AME7962. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 22/05/2024.- Fotografía cedida por el senado de Paraguay del fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón (c), acompañado del equipo encargado de la investigación del caso Pecci, durante una conferencia de prensa en el Congreso de Paraguay este míercoles, en la ciudad de Asunción (Paraguay). Emiliano Rolón, afirmó este miércoles que la Justicia de Colombia "no puede soslayar su compromiso" de determinar el autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en mayo en 2022 en una isla de ese país. EFE/Senado de Paraguay/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) / Senado de Paraguay ( EFE )

El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, afirmó que por la “orientación ideológica” del presidente Gustavo Petro no se ha podido avanzar en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, quien fue asesinado en Cartagena el 10 de mayo de 2022.

Esto tras las críticas de la familia Pecci, quienes denuncian que le permitieron a los familiares del exdiputado Eulalio Gomes participar de la investigación y a ellos no.

Eulalio Gomes falleció el pasado 19 de agosto cuando fue abatido por la policía durante un allanamiento en su domicilio después de que saliera una imputación en su contra por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, un caso que estremeció Paraguay.

“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en función de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente por su orientación no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, afirmó en entrevista con el medio NPY Paraguay.