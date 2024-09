Efraín Cepeda le ratificó a Petro que no serán notarios en la aprobación de reformas

Este jueves se llevó a cabo por primera vez una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras la elección de este último como líder de una parte del legislativo.

Después del encuentro, Cepeda aseguró que le expresó al mandatario que no había posibilidad de que el Congreso vote una reforma tributaria sin un análisis y debate previos.

“Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y que, si salía algo de ella, lo hiciéramos mediante un presupuesto adicional. No podemos repetir el salto al vacío que dimos este año, cuando nos dijeron que se podrían obtener 15 billones adicionales mediante un tribunal de arbitramento, pero no se recaudó nada y hubo que recortar 20 billones. De tal manera que no quiero ser irresponsable con el país al encabezar una reforma que no conocemos y en la que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad”, comentó Cepeda.

Además, el tema de la paz estuvo sobre la mesa durante la conversación entre Petro y Cepeda.

“Sobre la paz, el presidente expresó que en este momento solo se negocia con el grupo de Calarcá, mientras que lo del ELN está lejano. Yo le mencioné que los ceses al fuego son peligrosos, y en este momento no hay ninguno”, puntualizó Cepeda.