Es el principio del fin del Gobierno Maduro: Leonardo Padrón sobre Venezuela

Muchos son los actores sociales que se han pronunciado en el mundo por la situación política que vive Venezuela en la actualidad.

Diplomáticos, políticos, miembros de la comunidad internacional e incluso académicos han expresado su opinión al respecto.

Ahora el turno es para el arte, y por este motivo, Leonardo Padrón, escritor, poeta, guionista de cine y televisión venezolano, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la coyuntura.

“He tenido la angustia por lo que está pasando: que después de haber alcanzado la hazaña de ganar unas elecciones contra Nicolás Maduro, con todos los obstáculos posibles, todas las inhabilitaciones políticas, todo lo que pasó, que Venezuela le haya demostrado a Nicolás Maduro que ya está harta de su autocracia, del régimen dictatorial, de tanta represión y de tanta hambre; ellos en las narices del planeta se estén robando las elecciones”, contó.

Así mismo, para el escritor y director de cine es “inquietante la lentitud de la diplomacia internacional. Para responder a Maduro. Son momentos muy complejos, estos procesos de transición de la dictadura hacia la democracia nunca se dan de un día para otro”.

“Era lógico que Maduro no iba a entregar al día siguiente el poder porque ese escenario estaba previsto, pero no nos esperábamos una represión tan feroz. C reo que es el principio del fin, creo que esta actitud que tienen es insostenible en el tiempo . Esa es mi apuesta”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: