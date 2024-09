Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Sergio Mendes

PRIMERA HORA

The look of love - Sergio Mendes & Fergie

Somewhere in the hills - Sergio Mendez, Natalie Cole

Y vamos ya (....let’s go) - Sergio Mendes & Juanes

Agua de beber - Sergio Mendes & will.i.am

Magalenha - Sergio Mendes

Fanfarra-cabua-le-le - Sergio Mendes

The fool on the hill - Sergio Mendes

Agua de beber - Sergio Mendes

So many stars - Sergio Mendes

With a little help from my friends - Sergio Mendes

The frog - Sergio Mendes & Brasil 66

Desafinado - Sergio Mendes

Don´t say goodbye - Sergio Mendes & John Legend

One nation - Sergio Mendes & Carlinhos Brown

SEGUNDA HORA

My my my my love - Sergio Mendes & Cody wise

Sou eu - Sergio Mendes Seu Jorge

When i fell in love - Sergio Mendes & Gracinha Leporace

Magic - Sergio Mendes & Scott Mayo

Olha a rua - Sergio Mendes & Milton Nascimento

Atlântica - Sergio Mendes & Ana Carolina

Waters of march - Sergio Mendes & Zap Mama

Going out of my head - Sergio Mendes & Brasil 66

Lugar común - Sergio Mendes & Jovanotti

Sometimes in winter - Sergio Mendes

Masquerade - Sergio Mendes & Brasil 66

Night and day - Sergio Mendes & Brasil 66

That heat - Sergio Mendes, Erykah Badu, will,i,am

Más que nada - Sergio Mendes, The Black eyed Peas

TERCERA HORA