Las empresas de servicios públicos que prestan plata

Imagen de getty images / We Are

En Colombia existen varias alternativas para que los ciudadanos soliciten un crédito para poder acceder a algún bien o servicio que no pueden pagar de contado en ese momento. Sin embargo, para algunos no es tan sencillo solicitar un préstamo a los bancos por diferentes razones, quizá no tiene vida crediticia o no cuenta con tantos fondos para evidenciar que puede pagarla, por eso distintas empresas de servicios públicos del país ofrecen una alternativa para prestar dinero y que el mismo sea pagado con la factura mensual.

Crédito Fácil CODENSA

Este es quizá el más reconocido a nivel nacional. Ofrecen un préstamo de libre inversión con un plazo de hasta 60 meses y la posibilidad de pagar las cuotas a través de la factura de energía Enel.

Prestan hasta 20 millones de pesos a una persona que tenga ingresos mínimos de medio salario Mínimo Mensual Legal Vigente, sin cobros de cuota de manejo, ni codeudor y una cuota fija mensual.

Las personas que deseen acceder a este beneficio deben acercarse a un punto de atención y llevar una fotocopia de la cédula ampliada al 150%, el número de cliente Enel Codensa y un certificado de ingresos.

Cupo Vanti

Este es un cupo de crédito que ofrece la empresa de gas natural que se puede utilizar en tiendas aliadas y pagar las cuotas a través de tu factura del gas que llega a los hogares. Con este dinero se pueden adquirir electrodomésticos, seguros, ropa, calzado, entre otros y pagarlos hasta en 60 cuotas. Lo único que se necesita es ser cliente activo del servicio de gas natural domiciliario con Grupo Vanti: Vanti S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP; Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP, estar al día con su factura y tener más de 18 años.

CrediSomos

Este es un cupo que ofrece EPM a sus clientes para comprar electrodomésticos, seguros, calzado, entre otros productos y pagarlos hasta en 60 cuotas a través de los recibos de los servicios públicos.

Existen tres modalidades de préstamos: tarjeta CrediSomos; CrediSomos Ágil; CrediSomos ECO y CrediSomos Empresas. Los interesados pueden llamar a la línea (604) 44 44 800 o consultar en algún punto de atención.

Tú Cupo Brilla con Gases del Caribe

Tu Cupo Brilla es un crédito otorgado por la empresa de gas del Caribe S.A. E.S.P. a sus clientes para comprar equipos de tecnología, celulares, artículos para el hogar, materiales de construcción, motos, entre otros productos.

Para conocer cuál es cupo que tiene disponible solo debe revisar en la parte inferior de la factura de gas que llega a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cesar o consultarlo en línea a través de la página en la opción Consulta tu Cupo.

Este beneficio ofrece un monto de $8.000.000 para comprar productos o servicios previamente autorizados y hasta $26.000.000 de cupo para comprar motos. Este crédito no aplica para créditos educativos.